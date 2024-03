Társalgó - aki válaszol: Bíró Szabolcs

Mi a legmeghatározóbb gyermekkori emléke?

Családi kirándulások a tengerhez, gyalogtúrák középkori várromokhoz, történelmi tematikájú nyári táborozások… Nincs egyetlen legmeghatározóbb emlékem, de ha belegondolok, csupa-csupa közösségi élmény bukkan fel a múltból. Mindig közösségi ember voltam.

Mi a kedvenc kirándulóhelye?

Csupa olyan hely, amit nem „rám szabtak” – azaz ahol nem éppen kerekesszékeseknek való a terep. Minden alkalommal elvarázsol a Balaton-felvidék, a nászutunkat is ide szerveztük a feleségemmel. Vagy ott van Eger, amely valamiért annyira a szívemhez nőtt, hogy egy teljes regényem cselekményét oda helyeztem. Hasonlóképpen voltam Prágával is. De persze nem csak a hegyvölgyes tájak vonzanak. Nagyon szeretem például Kecskemétet, Kőszeget és Sárvárt is. Egyetlen kedvenc kirándulóhelyem nincs.

Szokott énekelni?

Amióta az eszemet tudom, szinte állandóan. Tizenegy évig voltam a Csak Van zenekar frontembere, idén pedig már ötödik éve töltöm be a HaddelHadd zenekar énekesi posztját. Együttessel a legjobb énekelni, de arra is volt már példa, hogy szólóban vonultam stúdióba, a saját örömömre felénekelni két kamaszkori kedvenc dalomat. Amatőr énekes vagyok, de az éneklés, a zene számomra lételem.

Mi tölti fel?

Egy jó könyv vagy film, egy kellemes utazás, egy-egy jól sikerült dedikálás, találkozás a kollégákkal, pályatársakkal, órákig tartó beszélgetések, és persze a zene – az akkor is varázslat, ha az ember játssza, és akkor is, ha hallgatja.

Mivel foglalkozna, ha nem a jelenlegi munkáját végezné?

2010-ben szembesültem azzal, hogy választanom kell, az írás vagy a zene lesz-e a hivatásom. Az írást választottam, és ezt azóta sem bántam meg. De ha léteznek párhuzamos univerzumok, akkor az egyikben egész biztosan hivatásos énekes vagyok.

Mire a legbüszkébb?

A fiaimra. A munkásságomra. Arra, hogy bár világéletemben a saját fejem után mentem, így is sikerült egy olyan életet kialakítanom, ami boldogsággal és elégedettséggel tölt el.

Mi a fontos az egészség megőrzése szempontjából?

Sok mozgás, kevés stressz és kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás. Mindháromra jobban oda kéne figyelnem.

Melyik könyv vagy film volt önre a legnagyobb hatással?

Lehetetlen megmondani. Nagyjából 40-50 könyvet olvasok évente (valószínűleg filmből is megnézek ennyit), és máig érnek óriási hatások. Umberto Eco A rózsa neve című regénye volt az, ami annak idején a megfelelő mederbe terelte az írói pályámat, így talán ezt a regényt külön kiemelhetjük.