Társalgó - aki válaszol: Bott Frigyes

Mi a legmeghatározóbb gyermekkori emléke?

A nagyszüleim kertjében eltöltött idő, és az az életfilozófia, amit ők képviseltek, azóta is végigkíséri a mindennapjaimat. A szőlőbirtok megteremtésében is sokat köszönhetek ennek a felfogásnak. Példaértékű volt az életmódjuk, szinte önfenntartók voltak, megbecsülték azt, ami körülvette őket, és ragaszkodtak az értékeikhez. Ez komoly gyökereket adott. Felnőtt fejjel nagyon hálás vagyok azért, amit tőlük tanultam.

Mi a kedvenc kirándulóhelye?

Számomra a feltöltődés Burgundia. Az a tradíció és kultúra, amit generációról generációra továbbadnak, példaértékű. Tisztelik a hagyományaikat, és céljuk ezt a lehető legjobb módon közvetíteni. 2010-ben jártam ott először, akkor kezdtünk igazán foglalkozni a borászattal. Azóta ellátogattunk Európa borvidékeire, de mégis ez a hely az, ami mély nyomot hagyott bennem, és bármikor szívesen visszamegyek.

Szokott énekelni?

Nem, de szívesen hallgatok zenét. Mindenevő vagyok a zenében. Fiatalabb koromban még a Metallica volt a nagy kedvenc, majd jött a dzsessz, ez az, ami mindig szól a háttérben. Nemrég bakelitlemezek gyűjtésébe kezdtem, próbálom beszerezni a régi kedvenceimet, köztük például HOBO lemezeit.

Mi tölti fel?

A szőlőben végzett munka jelenti a teljes kikapcsolódást számomra. Minden egyes szőlőtőke nagy koncentrációt igényel, ez egyfajta terápia. Szeretek kerékpározni, ilyenkor csak a tájat figyelem. Szívesen fedezek fel új kerékpárutakat, jó időben naponta bringázom. Van egy társaságunk, amellyel kéthetentne nyeregbe pattanunk, és akár 80 kilométert is letekerünk. Szeretjük így is megismerni a borvidékeket, de gyakran biciklizünk Komárom–Győr vagy Komárom–Esztergom között is.

Mivel foglalkozna, ha nem a jelenlegi munkáját végezné?

Az alkotás öröme fontos része az életemnek, így biztosan valamilyen kreatív és alkotófoglalkozást választanék. Ilyen lehetne például a főzés is, az ízekkel való kísérletezés is izgalmas, és érdekel. Ha nem borász lennék, akkor talán a konyhában alkotnék valamit.