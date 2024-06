Napozzunk okosan!

Nemcsak a növényeknek, hanem az embereknek is nélkülözhetetlen a napfény: az immunrendszerünk és a lelkivilágunk is vágyakozik rá. Mielőtt azonban önfeledten kifeküdnénk a napra, fogadjuk meg a szakorvos tanácsait!



D-vitamin, te csodás!

Télen kevesebb napfény ér bennünket, ehhez alkalmazkodik a hormonháztartásunk. Gyakran a hangulatunk is olyan, mint az időjárás – szürke és borongós. Ezért is üdítő a tavasz, amikor még a legkomorabb vonásokat is meglágyítja a napfény. Nem véletlenül mondjuk egy kellemes élményre azt, hogy „beragyogja a napunkat”. E mögött is testünk igazi irányítószervei, a hormonok állnak, amelyek nemcsak az évszakok, hanem a napszakok változását is érzékelik, és egyebek mellett a hangulatunkat is meghatározzák. „A napfény hatására fokozódik a szerotonintermelés, ami boldoggá tesz. Ez magyarázatot adhat arra, hogy télen miért vagyunk depressziósak, és miért szeretünk napfürdőzni” – magyarázza Prémus Marianna pozsonyi bőrgyógyász.

Fontos a jókedv, de az is kell, hogy a testünk minden szükséges vitamint megkapjon. Ebben is segítségünkre van a napfény. „Az UV-sugárzás hatására a bőrben D-vitamin képződik, amely antidepresszánsként hat, csökkenti az alvászavarokat, segíti a test védekezésének javulását, fontos szerepe van a csontritkulás megelőzésében, s még a hajhullás enyhítésében is segít” – sorolja a jótékony hatásokat a szakember, hozzátéve, hogy a D-vitamint táplálékkal is pótolni tudjuk. „A bőrben csak az UVB-sugárzás tudja elindítani a D-vitamin-termelést. Ebből a szempontból tehát értelmetlen a szoláriumozás, mert ott főleg UVA-sugarakkal találkozunk” – hívja fel a figyelmet a szakértő.



Csalóka napfény



A napfény gyógyító hatásai évezredek óta ismertek, bizonyos betegségek kezelésére ma is hatásos a helioterápia, vagyis a fénykezelés. „A krónikus bőrgyulladásokat, mint amilyen a pikkelysömör vagy az atópiás ekcéma, enyhíti a napfény, mert elnyomja a bőr immunreakcióját” – mondja a bőrgyógyász.

De nemcsak gyógyíthat, hanem árthat is! „A napfénynek, sajnos, van árnyoldala is: leégést, ráncokat, foltokat, napallergiát, de akár bőrrákot is okozhat. Csak húsz-harminc év múlva szembesülünk a gondatlan napozás következményeivel. A krónikusan napkárosodott bőr elveszti a rugalmasságát, durva lesz, ráncos és foltos. Az UVB-sugárzás a bőr felső rétegeibe hatol be, ahol közvetlen károkat okoz az örökítőanyagban. Ha a testünk saját regeneráló rendszerének nem sikerül kijavítani ezeket a károkat, akkor bőrrák keletkezik” – mutat rá Prémus Marianna, és hozzáteszi: még soha nem volt ilyen magas a bőrrákosok száma, mint ma.

Ha okosan napfürdőzünk, a bőrünk hálás lesz a napsugarakért. Azt már talán mindenki tudja, hogy nem szabad kifeküdni a tűző napra, és a kisgyerekeknek fokozottan kerülni kell a szűretlen napfényt. „A testünknek van néhány védekező mechanizmusa az UV-sugárzás ellen. Az egyik, hogy a bőr lebarnul, ha napfény éri. A melanin, a testünk saját festékanyaga véd bennünket a veszélyes UV-sugárzástól. Megvastagodik a felhámréteg is, amely szintén csökkenti a veszélyes sugarak elnyelődését. A csecsemőknél az önvédelem még nem működik. A gyerekeket kétéves korig nem szabad közvetlenül kitenni a napra. Féléves kortól ajánlott a fényvédő babakrém használata, valamint az UV-szűrővel ellátott öltözék. Igyekezzünk olyan fényvédő krémet választani, amely az UVB- mellett az UVA-sugárzástól is véd. Fontos, hogy a fényvédőt a napon tartózkodásunk előtt 20-30 perccel felvigyük a bőrünkre.”