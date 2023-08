Érdekességek fűszereinkről

A magyar paprika felhasználási lehetőségei szinte kimeríthetetlenek. Nem csupán fűszer készíthető belőle, hanem paprikaszószok vagy - krémek is. Manapság újfajta módokon is felhasználják: erre kiváló példa a fűszerpaprikamag-olaj, mely egészséges alapként szolgál pácokhoz, továbbá salátákhoz is használható. A fűszerpaprikamag-olaj nemcsak a vérkoleszterinszint szabályozására alkalmas, hanem magas antioxidánstartalma miatt gyulladáscsökkentő is.