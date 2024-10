Zavarják a striák? Tudjon meg többet a kialakulásukról és kezelésükről

A striák – más néven terhességi csíkok – a bőr középső rétegében, az irhában (dermisz) keletkező repedések. A bőr képes kinyúlni vagy összehúzódni, de ha ez a folyamat túl gyorsan megy végbe, a bőrünk elasztin- és kollagénrostjai elszakadnak. A bőr ezután regenerálódik, gyógyul, de kevésbé értékes szövet váltja fel. A repedések – azaz a striák – sávokként jelennek meg a bőrön, különböző szélességűek lehetnek, színük a rózsaszíntől a lilásvörösig terjed. Idővel halványulnak, mélyebbre húzódnak a bőrben, és tapinthatóvá válnak. Leggyakrabban a hason, a csípőn, a melleken és a combokon fordulnak elő.

A striák kialakulása és fajtái

A striák leggyakrabban terhesség alatt keletkeznek, amikor a nő testén különböző változások mennek végbe, például a has megnövekedése. A striák gyors, nagy változások következtében jelennek meg a bőr alatti szövetekben. Már serdülőkorban, gyors növekedéskor is kialakulhatnak. Sportolóknál is előfordulhatnak, főleg az izomtömeg gyors növekedése miatt. A genetika is nagy szerepet játszik. Egyeseknél nagy striák keletkeznek, másoknál egyáltalán nem. Kialakulásukhoz a hosszú távú kortikoszteroid-használat (több mint 6 hét) vagy hormonális változások (amelyek befolyásolják a bőr rugalmasságát) is hozzájárulnak.

A striák két fő kategóriába sorolhatók: vörös és fehér. A vörös striák frissek, vöröses-lilásak és viszkethetnek. Ezeket a striákat a kezdeti stádiumban lehet a legjobban kezelni. A fehér striák régebbiek, elefántcsontszínűek, gyöngyházfényűek. A bőr nagyon vékony, pergamenszerű. Nem fájdalmasak, de nehezen kezelhetők. Fontos megjegyezni, hogy a striák – mint minden heg – maradandóak, de megfelelő ápolással csökkenthető a láthatóságuk. A kezelés csillapíthatja a viszketést is. Ezért a legfontosabb a megelőzés: kenni, kenni, kenni!

A masszázs segít

A striák megjelenését befolyásolhatjuk masszírozással, mozgással vagy a vérkeringés fokozásával, például a meleg és hideg víz váltogatásával. A táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel is fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Az optimális folyadékbevitel belülről hidratálja a testünket, így erősíti a bőrt. Az étrendnek gazdagnak kell lennie C- és E-vitaminban, valamint cinkben és szilíciumban. Az egészséges bőr ellenállóbb is.

Számos termék van a piacon a striák kezelésére olajok, krémek vagy gélek formájában. A legjobb, ha ezeket már a striák kialakulásának kezdetén használjuk, amikor még frissek. A masszázshoz olajokat tartalmazó készítmények vagy kakaóvajat tartalmazó termékek ajánlottak. Az olajos termékek használata megelőzésként is hasznos, mert a bőr hidratált lesz, és kevésbé hajlamos a repedezésre.

Retinolt vagy hialuronsavat tartalmazó krémek is választhatók. A retinolt tartalmazó krémek azonban nem ajánlottak terhes nők számára, mivel károsíthatják a magzatot. Alternatív megoldásként az ázsiai gázlót (Centella asiatica) tartalmazó készítmények is megfelelőek lehetnek. Ez a növény segít a bőr regenerálásában. A piacon számos bőrápoló termék található, amelyek tartalmazzák ezt a növényt. Fontos megjegyezni, hogy bármilyen terméket választ is, hosszú távú használat szükséges, mivel az eredmények nem azonnal jelentkeznek, ezért legyen türelmes.

Vannak továbbá különböző bőrgyógyászati kezelések is, amelyek alternatív megoldást nyújthatnak a striák kezelésében. Enyhíthetik a láthatóságukat, de teljesen nem tüntetik el őket. Az ilyen kezelések hatása individuális, és több alkalomra is szükség lehet. Idetartoznak az olyan eljárások, mint a kémiai hámlasztás, a lézerterápia, a mikrodermabrázió, a rádiófrekvenciás vagy az ultrahangos kezelés.

A striák és a napozás

A napozás nem szabadít meg a striáktól, sőt épp ellenkezőleg. Mivel a striák világosabbak, a bőr barnulása után még jobban láthatóvá válnak. Mivel nem tartalmaznak pigmentet, amely védené a sejteket a napfénytől, a striákat napvédő krémmel kell védenünk.

Ajánlott termékek

Skinexpert by Dr. Max Natur Oil

Ez a testre és arcra használható olaj speciális ápolást, hidratálást és regenerálódást nyújt a heges és striás bőrnek. Összetevői között megtalálható a körömvirág, az ázsiai gázló, az aloé és az illatos gardéniavirág. Érzékeny bőrre is alkalmas.