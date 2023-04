Szalkán ismerik a jó sonka titkát

Állatgondozó kerestetik

A szalkai mangalicák húsa attól is különösen finom, hogy csak tönkölybúzát, árpát és tritikálét (a búza és a rozs keresztezésével létrehozott szemes gabonaféle takarmánynövény – a szerk. megj.) esznek, ezekből is kizárólag biominőséget. „A természet úgy működik, hogy ha valamit elvesz, idővel annyit vissza is ad, de ehhez türelem kell. Ez pedig elhatározás kérdése, és én eldöntöttem, hogy türelmes leszek. Az állataim zárt körben nőnek fel, mindent, amit megesznek, én termesztek. Szóját és kukoricát nem adok nekik, mert ennél a két terménynél már nem lehet garantálni, hogy genetikailag nem módosított. Lucernát úgy kapnak, hogy a zölden levágott takarmányt bálázzuk és hőkezeljük, mert 75 fok felett elpusztul a sertéspestisvírus. Aratás után a gabonát magas hőfokon szárítjuk, majd daráljuk. Még a szalmát, amivel almozunk, azt is csak fél év múltán használjuk, a szakemberek szerint ennyi idő alatt elpusztul benne az esetleges sertéspestisvírus. Én már nem is szeretem használni a bio jelzőt, mert sokan visszaélnek vele. Meg is tudják indokolni, hiszen az EU-jogszabályok szerint bizonyos növényvédő szerek használhatók biorezsimben. Én ezt mind annyira kizártam, hogy a vágóhídon is csak biotisztítószereket használunk” – teszi hozzá Góra Róbert.

A Góra-farmon ma huszonketten dolgoznak, a legnehezebb az állatgondozók megtartása, mert ez a munka már senkit nem vonz, azt sem, aki munkanélküli-segélyből tengődik. „Sokszor nekem is be kell állnom kidobni a trágyát, almozni, mert nincs kinek. De ezt vállaltam, teszem, amit kell” – mondja a tulajdonos, miközben kutyák hada kísér bennünket a farmon. A konc vonzására a környék összes kóbor kutyája ide költözött, veszettül csaholnak, de tisztes távolságból. Tudatában vannak, hogy ők csak befogadott ebek.