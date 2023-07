Múltunk darabjának őrzője, Bény

A kultúra népszerűsítése

Herbácskó Anita polgármester bízik abban, hogy a fiatalok e kis faluban is megtalálják a boldogulásukat. Mert hisznek a közösségben, a gyökereikben, és hitüket szeretettel adják tovább a gyermekeiknek is. A faluban jelenleg több kulturális és sportegyesület működik, színesítve a hétköznapokat. A Csemadok helyi alapszervezete például már több mind 70 éve töretlenül igyekszik a gyermekeket is bevonni a hagyományőrzésbe. A faluban rendszeresen szerveznek olyan közösségépítő és kulturális rendezvényeket, mint a nőnapi cukrászverseny, a népviseleti fesztivál, a jubilánsok köszöntése, falunap, gyereknap, Anna napi bál vagy az „Idesanyám, indítsa el a farom” elnevezésű rendezvény, ahova a bényi Rozmaring néptáncegyüttes várja a kurtaszoknyás falvak népi együtteseit évről évre.

A pengőről mosolygó bényi lányok

Bény néprajzi nevezetessége a már említett kurta szoknya. E viselet jellegzetessége, hogy az alsószoknyákat és a szoknyákat a csípőn hordták, amit a pruszlikon levő pofándli tartott meg. A szoknyák hossza mindig rövidebb volt az alatta lévőnél, hogy a rávarrott csipke kilátszódjék. Ünnepnapokon, templomba menet piros színű, csikorgós csizmát viseltek. Ilyen népviseletbe öltözve sétált az a két bényi lány is, akik később rákerültek a régi magyar pengőkre. Rudas Valériát és Csonka Juliannát 1939 húsvétján egy Bényen átutazó festőművész és grafikus örökítette meg. Rudas Valéria később, egy 1940-ben kiadott kétpengősön, majd egy 1946-ban kibocsátott százezres értékű pengőn találta magát. Csonka Julianna arca a magyar ötpengősre került. Mindez azért is érdekes, mert a magyar pénzjegygyártásban semmiképpen sem hagyomány az élő személyek arcképeinek még életükben való megjelenítése. Kivételnek csak a Monarchia idejéből, Ferenc József császár és legkedvesebb unokahúga portréja tekinthető.