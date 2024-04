Mennyi az annyi? Közép-európai bevásárlókörkép

Gyenge forint, te drága!



A szlovákiai magyarok többsége Magyarországra jár át vásárolni. Ami érthető, hiszen a gyenge forint miatt az eurózónában élőknek ez előnyös, különösen, ha a határ közelében laknak. Mi Mosonmagyaróvárra tartunk, ez a Pozsonyhoz legközelebb eső magyarországi város, ahol van Lidl.

A szlovák fővárostól mindössze 40 kilométer Mosonmagyaróvár, ez nagyjából 8 eurós benzinköltséget jelent (oda-vissza). S ha már átmentünk, tankolni is megéri, de ez más téma.

Magyarországon tavaly nyárig több élelmiszerre is árstop vonatkozott. Ez az intézkedés megszűnt, de a gyengülő forint miatt a határ mentén élőknek megéri ott vásárolni, főleg akkor, ha nagyobb bevásárlást terveztek be.

Mosonmagyaróvár felkészült a külföldi vendégekre: sokan járnak át ide, nemcsak vásárolni, de orvoshoz, fodrászhoz, körömszalonba vagy épp a termálfürdőbe. Az úton több szlovák nyelvű plakátot is látunk (az egyik például fogorvoshoz invitálja a szlovákiai lakosokat). A városban is több helyen láthatók szlovák, illetve német nyelvű feliratok.

Nem meglepő tehát, hogy a helyi Lidl parkolójában szlovák és osztrák rendszámú kocsik sorakoznak. Hétköznap kora délután van, az áruházba lépve mégis hangzavar és nyüzsgés fogad. Az alkalmazottak egymás közt beszélgetnek, árut pakolnak. Többször félre kell állnunk, hogy a személyzet elférjen a rakományokkal. Sok termék hiányzik a polcokról, nincs olyan rend és tisztaság, mint ugyanennek az üzletláncnak a cseh boltjában. Dobozok, fóliák hevernek a padlón, néhány termék a földre pottyant, elkóborolt.

A húsos pultnál rögtön feltűnik, hogy a sertés, a marha és a szárnyasok mellett előre csomagolt vadhús is kapható – a szlovák Lidlben nem találni ilyet. Itt is sok a helyi termék, és pozitívum, hogy jól láthatóan elkülönítették a laktózmentes, gluténmentes, illetve növényi alapú élelmiszereket. Az árak alacsonyabbak, mint nálunk – a 999 forintos (2,54 eurós) kétliteres olajnak például nem tudunk ellenállni, itthon a feleakkora kiszerelés kerül közel 2 euróba. Az „olcsóság” vitathatatlan, de ez a bolt kinézetén is visszaköszön: nem túl komfortos hely.