Negyven után szülni? A termékenység garanciája a petesejtfagyasztás

MI A SOCIAL FREEZING

A reproduktív gyógyászat fejlődésének köszönhetően van lehetőség arra, hogy a nő idősebb korban is anyává váljon. A termékenység garanciája a szociális alapú petesejtfagyasztás, az úgynevezett social freezing. „A petesejtfagyasztás leggyakoribb oka, hogy a nőnek nincs partnere és nem szeretne lányanya lenni. Ilyen helyzetben épp a petesejtfagyasztás az ideális lehetőség arra, hogy a nőnek a jövőben gyereke szülessen” – mondja a szakember. Az először szülő nők átlagéletkora világviszonylatban is nő. Nálunk is hasonló a helyzet. A 30. életévhez közeledve hozzák világra a nők első gyermeküket. Sokan meg vannak győződve arról, hogy ha első alkalommal probléma nélkül teherbe estek, később is menni fog, ha több gyereket akarnak. Ám ez nem mindig van így. „A petesejtfagyasztás megnövelheti a második, esetleg a harmadik gyermek vállalásának lehetőségét” – teszi hozzá a mesterséges megtermékenyítés szakembere, dr. Andrea Grendelová.

TESZTELJE LE MAGÁT!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 30 éves korig ajánlja az első gyerek világra hozatalát, a továbbiakat 35 éves korig. Ezután ugyanis gyorsan csökken a nők termékenysége, ami a petesejtek, az úgynevezett oociták számával, egészségével és minőségével függ össze. Tudja, hogy ezen a téren önnel mi a helyzet? A petesejtállományt az AMH hormon tudja meghatározni. 30 éves korban a nő petesejttartaléka körülbelül 12 százalék, 40 éves korban körülbelül 3 százalék. Az AMH hormon szintjét minden nő 30 éves korig a nőgyógyászati ellenőrzés keretében megállapíttathatja, mégpedig ingyen. Az eredmény megmutatja, van-e elég petesejtje, mennyire sürgős a teherbeesés. Mikor legalkalmasabb a petesejtfagyasztás? Bár 20 és 30 év között a legjobb minőségű a petesejt, ekkor még nincs értelme lefagyasztani, mert a nők általában találnak partnert és természetes módon teherbe eshetnek. „A sejtbankban feleslegesen olyan oociták halmozódnának fel, amelyeket nem lehet felhasználni. Ám ha a nő elmúlt 30 éves, nincsenek meg a feltételek a teherbeeséshez, sok a munkája, nincs partnere, s az elkövetkező években nem tervez terhességet, 30-32 évesen ideális az idő fontolóra venni a szociális alapú petesejtfagyasztást. A petesejtleszívást legkésőbb 35 éves korig ajánljuk. Igen, lehet később is, de minél magasabb a kor, a siker valószínűsége annál kisebb” – mondja dr. Grendelová.