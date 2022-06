Apai szerepek a 21. században

Gondoljunk csak az egynemű párok alkotta családokra. Az apai, férfi energia ugyanúgy jelen van ott is, még akkor is, ha ezt sokan vitatják, és azt állítják, hogy ha két apja vagy két anyja van a gyermeknek, az torzíthatja a szociális, érzelmi, értelmi és mentális fejlődését...

Mivel eddig az azonos nemű párok egyáltalán vagy titokban, vagy ami még rosszabb, hazugságban nevelhették gyermeküket, és tabu volt a „coming out”, nincsenek olyan adatok, melyek ezeket az állításokat megerősítenék. Sokkal inkább a szélsőséges vallási fanatizmus, a félelem, a sztereotip, ítélkező gondolkodás az, ami ezt életben tartja. A hazugság azonban megmérgezi és torzítja a lelket.

Álarcot viselve, őszinteség hiányában nevelkedni, ahol sem a szülő, sem a gyermek nem lehet nyílt és nem vállalhatja szabadon a gondolatait és az érzéseit, sokkal rombolóbb hatású a gyermek fejlődésének a szempontjából, mint az, hogy milyen nemű a gyermek apja és anyja.

Arról a tényről nem is beszélve, hogy egy heteroszexuális családban is szépen összekuszálódhatnak a férfi és a női minőségek, és sok esetben előfordul, hogy az apa nem áll bele sem a szülői, sem pedig a férfi energiáiba, és így ezeket az anya fogja működtetni. Ez viszont jelentősen befolyásolja a női minőség megélését is.



Szerepjátékok nélkül

Mindannyian többféle szerepben éljük az életünket, és ezek a szerepek különböző mértékű erőteret, minőséget, jelentőséget kapnak az életünkben. A szülői szerep energiája az egyik ilyen, amit működtetünk. Kivétel nélkül mindenki. Azok is, akiknek sohasem született gyermekük. Náluk máshol lesz a fókusz. Némelyikük főnökként, kisállat-tulajdonosként, nagynéniként éli és élvezi a szülői energiák egyik legfontosabb jellemzőjét, a gondoskodást. Amikor a gondoskodás, érzelmi áradás, táplálás energiája megjelenik – ott az anyai, női befogadó, áradó minőség kezd el élni. Amikor pedig az iránymutató, értékeket kijelölő, védelmező, adakozó energia jut érvényre – ott az apai energia lép működésbe. A szerepek kijelölik a határokat, biztonságot adhatnak és esetenként szolgálhatnak kifogásként is.



Apák ma

Az apák klasszikus családfenntartó szerepe a 21. században sem szűnt meg teljesen, de jelentősen átalakult. Amíg korábban az apáknak szinte semmilyen nevelési szerep nem jutott, mára a fiatal édesapák többsége ugyanúgy részt vesz a csecsemő és kisgyermek nevelésében és gondozásban, mint az anya, és később is közösen látják el a gyermek körüli feladatokat. Divatos vagy megszokott azonban még mindig azt mondani, hogy „ez nem férfi feladat” vagy „ez az anya dolga”. Az alapvető apai energiák a 21. században is jelen vannak, ugyanakkor frissítve, megváltozva. Az apák bizony teret kérnek a nevelésben!

Az apai energiák a következők: Védelem

Erő

Tekintély

Támogatás

Iránymutatás

Küzdelem

Kitartás

Becsület

Tisztelet

Hagyományok

Gondoskodás

Érzelmi biztonság

Amit a férfienergia képvisel apaként egy családban, az lesz a gyermekek számára az etalon, az alap a férfi minőségben. Az utódok ennek az energiának a hitelességét, jogosultságát nem is kérdőjelezik meg. Ezért is nagyon fontos, hogy milyen értéket, erőteret képvisel az apai energia. A kamaszkor az első olyan időszak, amikor a fiatal gyermek elkezdi más szemmel nézni a szüleit, és észreveszi, hogy ők is csak halandó emberek, akik hibáznak, elfáradnak, és nekik is vannak kevésbé szerethető tulajdonságaik. Az apai tekintély stabilitást adhat ebben a bizonytalan időszakban, amikor a hormonok átveszik az irányítást, és a fiatal felnőttek elkezdik keresni a saját útjukat.



Az apai gondoskodás energiájának jelentősége

A stabil érzelmi energia magabiztos működtetése az édesapáknál épp oly fontos, mint az anyák esetében. Kivételt képeznek ez alól a narcisztikus, mérgező anyák, akik ezt a fajta gondoskodó energiát nem tudják megadni a gyermekeiknekAz egészséges és kielégítő apai, hiszen vagy indiszkrét, esetleg erősen kontrolláló módon kaptak szeretetet.

Az egészséges és kielégítő apai érzelmi gondoskodás energiájának kiemelt jelentősége van a gyermek megfelelő érzelmi fejlődésében.

A lánygyermek ezzel mindjárt férfimintát kap. Azzal, hogy ebben az energiában nő fel, és látja, hogyan bánik az édesapja a saját és mások érzéseivel, hogy hogyan bánik az édesanyjával. Ezzel egy teljes kapcsolati mintát, szeretetnyelvet tanul, ami számára meghatározó lesz. Szerencsés esetben olyan mintát lát, amelyben nincs se lelki, se testi erőszak, tagadás, elfojtás és hazugság, manipuláció, függőségek és szélsőséges megnyilvánulások. Ezek a tapasztalások ugyanis mind hatással lesznek a gyermek érzelmi fejlődésére, és befolyásolják a későbbi párkapcsolati, szociális életét is.

Fiúknál az apa energiája egy életre eldöntheti, hogy milyen férfi lesz belőle. Egy uralkodó, domináns vagy épp akaratgyenge, inaktív, depressziós, alkohol- vagy drogfüggő, szélsőségesen viselkedő apa, aki érzelmileg elérhetetlen, nem tud sem a fiának, sem pedig a családjának erős és stabil értéket és érzelmi rendet biztosítani.

A kielégítő érzelmi gondoskodás az apa részéről azt jelenti, hogy engedi megtapasztalni a gyermekeinek azt a férfiminőséget. Bátran felvállalja a gyengeségeit és a hibáit, s a fizikai mellett stabil lelki, mentális, érzelmi erőteret is tud teremteni, amiben a felesége és a gyermekei is biztonságban érzik magukat. Ha egy férfi érzelmileg is képes tartani a teret, a párja és a gyermekei is olyan nyugalmat és erőt tapasztalhatnak meg, amelyben a bizalom és a feltételek nélküli szeretet magától értetődő. Nem lehet tehát elégszer mondani, hogy a gyermekek érzelmi fejlődésében az apa szerepe, annak passzív és aktív energiái ugyanolyan fontosak és meghatározóak, mint az anyai energiák.

Montorffy Nicolette Letti, coach, spirituális tanácsadó

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/22. számában jelent meg a Lélek mellékletben! Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacene