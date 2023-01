Szászi Zoltán naplója:Kilátások, küszöb alól

Kívángatni meg felesleges. Mert hiába a vagyon, ha se egészség, se egyéb fontos érzelmi dolgok meg tudás és értelem híján van a kívángató. Ami anyagi, az múlandó, ergo nem kell harácsolni. Csak úgy normálisan, olyan elfogadható szinten kell, kellene élni. Kicsit mégis, afféle rosszkedvem havával beszórva azt kell mondanom, hogy küszöb alá kerültem. Nem úgy, mint valami titkos és házat védő talizmán, áldást hozó szellemlény, mint azt néhai eleink a küszöb alatt élő házikígyóról tartották. Nem ilyen valós küszöbről van szó. Hanem a szlovákiai szegénységi küszöbről, ez alá kerültem. Legalábbis ezt állítja néhány hónapja a hivatalos statisztika a havi jövedelmem (értsd rokkantsági nyugdíj) reálértékéről. Na, már ezzel mit lehet kezdeni? Hát nincs más hátra, más nem maradt nekem, mint látószöget kell váltanom. Ha anyagi helyzetben az ember alulra van besorolva, kénytelen ezen valahogy felülemelkedni. Most találom ki rá a módszereket. Kérem, ha ötletük van, segítsenek. Magamtól arra jöttem rá, először is megideologizálom a besorolásomat. Mert ugye mostanság amúgy is minden ideológiai besorolást kap. Ráadásul vannak olyanok, akik saját teremtésű, embertelen ideológiákkal uszítják a népet, mert a legjobb a zavaros. (Lásd a még mindig dolgozó pártideológiát, a háborúpárti hamis ideológiát, az oltás-, netán LMBTQ-ellenes vagy zsidó- vagy sima másságellenesként uccuzó ideológiát alkalmazókat, akik ellenben a keresztényi nagy parancsolatot messze elkerülik, miszerint szeresd felebarátodat, de ezt inkább hagyjuk is!)

Szóval azt találtam ki, hogy azzal indoklom a szegénységi küszöb kényszerítéseit, hogy hát itt az új naptári év, legyen ez egy új kihívás. Fogyjak le! Például. Nem lesz ezzel gond, így, hogy a szegénységi küszöb alá kerültem. De nem ám! Olyan leszek én, mint a kisbőgős a bandában lagzi után, reggel, a pénzosztáskor. Járni jár neki, csak hát nem jut. Így le lehet ám fogyni. Semmi pánik. Majd kevesebbet, ritkábban. Leolvad majd, aminek le kell olvadni. Jó kis ideológia, ugye?

Aztán meg ott van másik ilyen felszabadító, helyzetjavító ideológiának az is, hogy belegondolok, mennyien vannak nálam is rosszabb helyzetben. Ez mondjuk elég erős érv! És igaz is. Mert mit is panaszkodom, hiszen van tető a fejem felett, s nem süvítenek a tetőm felett ágyúgolyók. Van a házban folyóvíz, van áram, van fűtés, már hogy mibe kerülnek ezek, ne firtassuk, de az alapszolgáltatás adva van, bizonyos fokú takarékosság meg nem árthat. Aztán ott a családi helyzet, mint újabb ideológiai támasz, s az ám milyen fontos! Hogy béke van itthon, nyugalom, s nem napi hét percet beszélgetünk, hanem sokkal-sokkal többet egymással. Igaz, már csak a műszaki vívmányok segítségével egyes családtagoknál, de akkor is! Aztán meg újabb ideológia, hogy van a lehetőségem, lehet olvasni, lehet tájékozódni világhálón, lehet tanulni, szórakozni úgy, hogy el se kell mennem itthonról. A küszöböt sem kell átlépni. Mi fene bajom van mégis? Mi bajom mégis akkor ezzel a küszöb alá kerüléssel?

Nem is magamról van szó, nem is. Hanem az ország lakosságának nagy hányadáról. Minden ötödik háztartás a szegénységi küszöb alatt. Ez a bajom. Pedig! Nem ezt érdemlik. Ilyet senki nem érdemel. S bizony tenni ellene sem nagyon tud, aki a küszöb alá került, kerül, mert beszippantja a lehúzó örvény. Ami szomorú! Miattuk is hull rám a rosszkedv hava. S hogy milyen napsütés változtatja át e rosszkedvnek telét? Nem tudom. Csak bizakodni tudok, innen, ebből a váltott nézőpontból is. Remélem, nem lesznek hamarosan zsarnokok, akik hizlalják a nyomort az elesetteken. Marad tehát a nézőpontváltás, a reménykedés, a szolidaritás, a normális ideológia. Az alaptörvény megtartása. Szeresd felebarátod. S ahogy egy igen okos általam tisztelt ember mondta volt: ki vagyok én, hogy ítélkezzek bárki felett is? Ez lehet az új látószög egyik meghatározója! Lehet?

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2023/1. számában jelent meg

Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacen