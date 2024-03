A könyvhalmozás művészetéről. Miért veszünk könyvet, ha nem olvassuk el?

Nincs időd olvasni?

Olvasni vitathatatlanul hasznos, az antikönyvtár-elmélet jól hangzik, de hogyan szakítsunk mindennapi teendőink mellett időt a felhalmozott könyvek „elfogyasztására”? Gál Zsókának erre is van néhány tippje!

„Javaslom az időkonfetti bevezetését. A fogalom Brigid Schulte-tól származik, aki a nap folyamán elszórt pillanatokat érti konfetti alatt. Amikor pár szabad percünk van, és a közösségi oldalak görgetése helyett 1-2 oldalt elolvasunk, a nap végére akár plusz egy óra is kijöhet, amelyet olvasással töltünk. Az is nagyon fontos, hogy csak azokat a könyveket olvassuk el, amelyek érdekelnek, lekötik a figyelmünket, mert a nyögvenyelős, döcögős olvasással egy csomó értékes, olvasásra szánt órát „elpazarlunk”. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk a mű nyelvezetét: tény, hogy egy szakkönyvvel nem haladunk olyan gyorsan, mint egy szépirodalmi alkotással. Az olvasás most menő, számos, az olvasást népszerűsítő csoport alakult az elmúlt pár évben. Ezek segíthetnek azoknak is, akik időhiány, motiválatlanság miatt nem olvasnak, vagy nem akarnak unalmas, »rossz« könyvet levenni a polcról. Ha jó irodalmat választunk, azt vesszük majd észre, hogy egyre többet olvasunk.”