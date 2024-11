Volt egyszer egy rendszerváltás - Kérdések és válaszok a bársonyos forradalomról

Miért bársonyos?



Mert a forradalomnak vérontás nélkül sikerült elérnie, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártja négy évtizedes regnálás után átadja a hatalmat a civil társadalom vezetőinek. Egyik üzenete, hogy békés úton is lehet változást elérni, ha akad elég tudatos ember, aki a változás mellé áll. 1989 őszén Pozsonyban a tüntetők virágot nyújtottak a rend kivezényelt fegyveres őrei felé, amikor ők fegyvert fogtak rájuk. Voltak azonban olyan országok az egykori keleti blokkban (például Románia), ahol a hatalomátvétel nem sikerült vérontás nélkül.



Miért november 17-én van az emléknapja?



Mert ezen a napon léptek fel brutálisan a rendőrök a békés prágai diáktüntetés ellen. Ez volt a forradalom katalizátora, ezt követően Csehszlovákia több városában is az utcára vonultak az emberek, az erőszak ellen tiltakozva. Néhány nap után kiderült, hogy a kommunista párt elveszítette az ellen-őrzést az események felett, a civil társadalomból kikerült vezetők és szervezetek munkájával pedig megkezdődött a rendszerváltás folyamata.



Kik voltak a rendszerváltás hazai arcai?



Elsősorban Václav Havel cseh drámaíró, aki a modern Csehszlovákia első köztársasági elnöke lett. Szlovák oldalról az 1968-as prágai tavasz vezéregyénisége, Alexander Dubček is visszatért a politikába, fiatal ellenzékiként pedig Ján Budaj, František Mikloško és Milan Kňažko bukkantak fel a demonstrációkon. A csehszlovákiai magyarok képviseletében Tóth Károly, Hunčík Péter, Szigeti László, Sándor Eleonóra, A. Nagy László, Barak László volt ott a rendszerváltást jelentő egyeztetéseken. Az első engedélyezett pozsonyi tüntetésen Grendel Lajos író is felszólalt.



Mit csináltak a csehszlovákiai magyarok?



A csehszlovákiai magyarság képviselőit felkészülten érték a bársonyos forradalom eseményei, szoros kapcsolatban voltak és együttműködtek Václav Havellel, valamint munkatársaival. Tóth Károly vágsellyei otthonában 1989. november 18-án megalapították a Független Magyar Kezdeményezést (FMK), majd sajtónyilatkozatot adtak ki, melyben elítélték az erőszak minden formáját. A szervezet a szlovák civil vezetőkkel együtt kapcsolódott be a rendszerváltó tárgyalásokba, majd a Verejnosť proti násiliu (VPN) nevű szlovák párttal indult az első szabad választáson 1990-ben.



Mivel zárult a bársonyos forradalom?



1990. június 8-án megtartották a rendszerváltás utáni első független parlamenti választást Csehszlovákiában.



Miért aktuális 2024-ben?



Mert az utóbbi években egyre népszerűbbek az autoriter rezsimekkel szimpatizáló politikusok, akik ráadásul előszeretettel üzennek hadat a kormányok működését ellenőrző civil szervezeteknek, és ellenségnek kiáltanak ki mindenkit, aki bírálja őket. Állegitimitással hoznak törvényeket hatalmuk bebetonozására, ezzel pedig azt a párt-állami attitűdöt építik, amelynek megdöntése érdekében a bársonyos forradalom idején az emberek utcára vonultak.