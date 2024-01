Ankét: mi vár ránk 2024-ben?

A pénztárcánk szempontjából milyen év lesz 2024?

Dudás Tamás közgazdász

Sok jel mutat arra, hogy gazdaságilag jobb évnek nézünk elébe. Túl vagyunk már a nagy inflációs hullámon, ezért pénztárcáinkban jövőre kicsit több pénz marad. Az alacsony energiaárakat ismét a kormány garantálja, és jövőre már az élelmiszer-vásárlás sem lesz olyan traumatikus élmény, mint az idén. Az alacsonyabb inflációnak köszönhetően a jegybankok is elkezdik csökkenteni a kamatokat, ami jó hír mindenkinek, aki ingatlanvásárlásban gondolkodik. Két év után a bérek is végre gyorsabban növekednek majd az inflációnál, és a munkanélküliség is alacsonyabb lesz. A szlovák gazdaság is valamivel gyorsabban fog növekedni, mint az idén, de a tátrai tigris éveire továbbra is csak nosztalgiával emlékezhetünk. Ami aggodalomra adhat okot, az a szlovák kormány gazdaságpolitikája, mely eddig az osztogatásban merült ki. A jövő évre a kormány csak tessék-lássék költségvetési konszolidációt tervezett be, aminek a jövőben még megisszuk a levét.