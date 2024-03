Zsírpárnáink titkos élete

Nem több, csak nagyobb!



Amikor meghízunk, zsírsejtjeinknek csak a mérete növekszik, de számuk változatlan marad. Amikor pedig lefogyunk, csak a zsírsejtek mérete csökken, a száma nem. Zsírsejtjeink száma gyerekkorban folyamatosan nő, és húszéves kor körül állandósul. Szervezetünk innentől kezdve állandó értéken tartja a zsírsejtek számát, bármennyire is küzdünk ellene, nem lesz kevesebb, csak kisebb. Az állandósult számú zsírsejt azonban másként oszlik el nőkön és férfiakon. Férfiaknál a hasüregben, nőknél a csípő és a fenék bőrében jellemző a zsírszövet elszaporodása. Az eltérést valószínűleg a nemi hormonok okozzák, férfiaknál a tesztoszteron, nőknél az ösztrogén. 45 év körül azért válik a derék, has a zsírpárnák kedvenc helyévé, mert csökken az addig domináns nemi hormon. Nőknél menopauzakor csökken az ösztrogénszint, illetve a tesztoszteron hatása válik uralkodóvá. Míg a férfiakban a tesztoszteron inkább az izomtömeget növeli, és nem a hasi zsírpárnát, addig a nőkben épp fordítva. Férfiaknál a csökkenő tesztoszteron okoz pocakosodást, de fordítva is igaz, az elhízás alacsony tesztoszteronszintet eredményez.



A testzsír egy újabb jó példa arra, mennyire összefügg minden mindennel a testünkben. Étkezési és főzési szokásaink hatással vannak testzsírunk alakulására, ami aztán kihat hormonális működésünkre és fordítva. Mindez pedig egy folyamatosan változó környezetben és napról napra idősödő testben történik. Mielőtt visszacsatolnák a derékszíjat, jelöljék be rajta, hol is kéne lennie a csatnak ahhoz, hogy az egészséges tartományban legyen. Ezt a módszert egy kliensemtől tanultam, aki hatvankét évesen fordult hozzám útmutatásért. Nem fogyni akart, csak egészségesen, életkorának megfelelően étkezni. Neki sikerült, kérdezzük meg magunktól, nekünk miért ne sikerülne.

A szerző étkezési tanácsadó, okleveles TÉNÉ szakértő, hormonális egyensúly tanácsadó