Botrányhősök. Az első női sztárfestő

Válság és menekülés

1933-ban Tamara másodszor is férjhez ment, a szintén dúsgazdag, magyar származású Raoul Kuffner báróhoz. A művésznő anyagi gondjai megszűntek, viszont alkotói válságba került, és depressziós lett. A nácizmus terjedése miatt vagyonukat egy svájci bankba mentették, majd Amerikába emigráltak. Először egy Beverly Hills-i magyar származású rendező (King Vidor) fogadta be őket, majd New Yorkba költöztek.

A tengerentúlon azonban Tamarának már nem sikerült visszatornásznia magát a siker olyan magaslataira, mint korábban Párizsban volt. Pedig még stílusát is megújította azzal, hogy ecset helyett festőkéssel kezdett festeni. Volt néhány bukott próbálkozása, majd a hatvanas években megfogadta, hogy soha többé nem állít ki. A hetvenes évek elején mégis rábeszélték, és jól tette, hogy belement, mert ismét felfigyeltek rá, s újra ünnepelni kezdték, már nemcsak portréiért, hanem közben megszaporodott tájképeiért és csendéleteiért is.

Lánya, akit még 1941-ben menekített ki a nácik által megszállt Párizsból, ekkor már évtizedek óta a texasi Houstonban lakott. Tamara második férje 1961-ben meghalt, így a művésznő Kizette-hez költözött. Veszekedésekkel teli, nehéz időszak következett, az idős festőnő egyre rosszabb állapotba került. Nem volt már közönsége, sem rajongói. 1978-ban egy mexikói művésztelepre költözött; férje halála után Kizette is követte. Tamara 1980-ban halt meg, álmában, 82 évesen. Utolsó kívánságával is gondoskodott róla, hogy ismét róla beszéljenek. Elhamvasztották, maradványait pedig kérése szerint a Popocatépetl vulkán kráterébe szórták, helikopterről.