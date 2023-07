Tökéletes üdülőhely? Korfun tényleg a turisták az elsők

Tippek Korfura utazóknak

Hol szálljunk meg?

Ez leginkább attól függ, milyen típusú nyaralók vagyunk, és mit szeretnénk csinálni a szabadságunk alatt. Mi a sziget ugyancsak Korfu névre hallgató fővárosát választottuk, és ez remek döntésnek bizonyult. A reptér sétatávolságra a belvárostól, ahonnan a buszok és a hajók is indulnak. A belváros nyüzsgő, van minden, amire szükségünk lehet. A tengerre néző apartmanok és a csönd kedvelői azonban ne itt hajtsák álomra a fejüket. A szállásválasztást elrontani nem igazán lehet, a sziget minden pontja lélegzetelállító, és minden viszonylag könnyedén bejárható. A keleti part jobban kiépített, ott a víz is melegebb. A nyugati part viszont sokkal vadregényesebb, a víz meg tisztább, több a homokos strand is. A sziget déli részétől van legmesszebb a főváros és a főbb látványosságok. Északon pedig viszonylag sok a turista.

Béreljünk autót?

Igen, de csak, ha tapasztalt sofőrök vagyunk. A sziget jól bejárható és érdemes is bejárni, az utak viszont keskenyek, kacskaringósak, meredekek. Sokszor hátra kell tolatni, ha szeretnénk, hogy két kocsi elférjen egymás mellett. Nem lapos terephez szokott, kezdő sofőröknek való ez. Jó választás lehet viszont a robogó vagy a quad, de busszal is eljutunk szinte bárhová (mi is így közlekedtünk), sőt akár stoppolhatunk is (két stoppolásból kétszer álltak meg nekünk egyetlen percen belül). Viszont a biciklizés csak komoly sportembereknek ajánlott!

Mit csináljunk?

Mehetünk múzeumba, hajókirándulásra, vízeséshez, elhagyatott partokra, erődbe. Rengeteg a lehetőség, csak meg kell találni őket. A fővárosba mindenképpen érdemes ellátogatni, nagyon hangulatosak a szűk utcák, a régi erődből pedig pazar a kilátás. Gyerekekkel, gyerekek nélkül, háziállattal, egyedül, párban, baráti társasággal, mindenhogy lehet megfelelő programot találni.

Mit együnk?

Ha tehetjük, kóstoljunk meg minél többet a helyi specialitásokból. Souvlaki, gyros, grillezett feta, görög saláta, citromos pite, görög joghurt, frissen fogott halak. Nehéz rossz ételbe belefutni. Olaszország közelsége miatt pedig a pizzát és a pastát is megéri itt megkóstolni!