Tippek adventi kiruccanáshoz

Adventi vásározás

Az időszak sztárjai vitathatatlanul a karácsonyi vásárok. A legtöbb városban felállítanak ilyenkor forralt bort és puncsot árusító standokat. A nagyobb városokban azonban nemcsak a vásárlásról és az evés-ivásról szólnak ezek az események, hanem magáról a hangolódásról is. Pazar karácsonyi dekoráció, ünnepi dallamok, jégpálya, koncertek várják ilyenkor a vásározókat. A környékünkön az egyik legszebb a bécsi karácsonyi birodalom, vagy épp a budapesti. Ha ezeket azonban már láttuk, és kedvünk van egy kicsit többet utazni, akkor célozzuk meg például Németországot. A németek híresek arról, hogy csodás karácsonyi hangulatot tudnak teremteni. De akár északi szomszédunk, Lengyelország is jó úti cél lehet, hiszen a lengyel piac egyébként is ismert fogalom. Ajándékot azonban nem feltétlenül az adventi vásárokban a leggazdaságosabb venni, mert sokszor jelentős felárral dolgoznak az árusok. Persze ez érthető: fizetniük kell a stand bérleti díját és az útiköltséget is. Ha kézműves árusoktól vásárolunk, tartsuk észben, hogy egy kisvállalkozót támogatunk.

Ha viszont nem elhanyagolható szempont a gazdaságosság, érdemesebb lehet finomságokra, esetleg olyan élményekre költeni, mint a korcsolyázás vagy egy fuvar a Mikulás szánján.



Téli mese

„Fehér karácsony, úgy vártunk rég…” Mindenki fehér karácsonyra, hóra vágyik, hiszen a hótól igazán varázslatos az ünnep. Sajnos az utóbbi időben a decemberek enyhébbek, ritkán havazik, inkább januárban lepi be hó a tájat. De hát, ha Mohamed nem megy a hegyhez, a hegy megy Mohamedhez. Legyünk egy kicsit „mohamedek”, és menjünk el a hegyekbe! Itt biztosan lesz hó! Havas tájkép, hóangyalkák, elfagyott ujjak, utána ropogó tűz a kandallóban. A sportosabbak síelhetnek, snowboardozhatnak, korcsolyázhatnak, a kevésbé sportosak sétálhatnak vagy élvezhetik a tájat és a hangulatot az ablakon keresztül. A Tátra megtelik ilyenkor élettel. Ha pedig hajlandóak vagyunk a határátlépésre, akkor Zakopane lesz a nyerő választás, ugyanis itt minden van ahhoz, hogy egy téli mesében érezhessük magunkat, és még meg is fizethető. Persze, mehetünk az Alpokba, a Pireneusokba is. Csak ahhoz kicsit többet kell utaznunk meg spórolnunk.

Csobbanás forró vízben

A pihenés és a wellness-hétvége közé akár egyenlőségjelet is tehetnénk. Ne hajtsuk túl magunkat, figyeljünk oda a mentális és a fizikai egészségünkre is. Ehhez jól jöhet egy olyan hétvége, amikor nem csinálunk mást, csak köntösben vagyunk, úszunk egyet, aztán szaunázunk, masszázsra megyünk, finomakat eszünk, este pedig beülünk egy pohár pezsgővel a jacuzziba, majd megnézünk egy pihentető filmet. Ha egy egész hétvégét most nem is tudunk összehozni, azért még egy termálfürdőt meglátogathatunk. Érdekes érzés úgy kiúszni a kinti forró vizes medencébe, hogy közben fagyos a táj. Így gyönyörű igazán a tél, ha közben nem fázunk.



Nagyvárosi kalandok

Azok, akik aktívabb pihenésre vágynak, látogassanak el valamelyik európai nagyvárosba. Télen számos olcsó repjegyet lehet kifogni. Ha északra indulunk, legalább lesz hó. Délnek indulva a nyár szerelmesei örülhetnek, hiszen a mediterrán városokban ilyenkor nagyon ideális a hőmérséklet, és nem lesz szükség a legvastagabb téli kabátunkra. Ha bátrak vagyunk, akár a tengerbe is besétálhatunk. London, Párizs, Róma, Stockholm, Athén… mind-mind tárt karokkal vár. Körbejárhatjuk a múzeumokat, ilyenkor nincs tömeg, és a hőségtől sem fogunk ájuldozni, ez biztos. Ráadásul a nagyvárosokat mindig csodásan kidekorálják az ünnepekre, és hangulatos adventi vásárok is vannak.



Vidéki elvonulás

Ha már tényleg elegünk van mindenből és mindenkiből így az év vége felé, és embert sem akarunk látni, akkor vegyünk ki egy kis erdei házikót. Egyre népszerűbbek a vidéki, erdei eldugott szálláshelyek, ahol élvezhetjük a csendet és a természet közelségét. Sok ilyen hely wellness-részleggel is fel van szerelve. Van, ahol még a reggelit is az ajtónk elé rakják, és nem kell senkivel sem találkoznunk. Antiszociálisoknak álom.

