Bodrogi Gyula – Mostantól: minden évben 90

A leghétköznapibb kérdésre pedig most az a válasza: „Hogy vagyok? Hát hogy volnék? Hogy lehetek az elmúlt hónapok történései után? Vacakol a motor, ami hajt, törtem és repedtem, napról napra, újra és újra össze kell szednem, fel kell építenem magam. Szerencsémre ketten is állnak mellettem. Angéla, aki negyven éve a párom, és a Jóisten, a vigyázóm. De fogalmazhatok úgy is, hogy Angéla az Istenem. Az Istenasszonyom.”

Ült Bodrogi Gyula ragyogó arcú születésnaposként a Nemzeti színpadának jobb sarkában kalapban, elegánsan, finom színekben, ahogy az nagy művészhez illik, de korát meghazudtolóan fickósan, szellemesen kommentálva e nem mindennapi eseményre hozott szép szavakat, gratulációkat, elismeréseket. Mindeközben hátra-hátrafordult az idő kereke: régi filmek, televíziós szórakoztató műsorok, emlékezetes előadások nagy pillanatai peregtek előttünk kivetítve. Elérzékenyülni, netán önmagától meghatódni egyetlen pillanatig sem láttam őt. Azt meghagyta nekünk, a nézőinek, akik régen is, most is szerettük, szeretjük, és a jövőben is szeretni fogjuk, mert ő az, akit nem lehet nem szeretni. Bodrogi Gyulában ugyanis van valami, ami a jéghegyeket is képes megolvasztani. Plusz vígság, életöröm, jó kedély, szenvedély.

Ez sütött át rajta az alatt a három óra alatt is, amíg kollégái, pályatársai és szeretett közönsége együtt ünnepelte. Őt, a Nemzet Színészét, minden jelentős szakmai elismerés jogos tulajdonosát, aki ugyan matematika–fizika szakos tanárnak készült, aztán néptáncos lett, de a döntő pillanatban, amikor életre szóló hivatást kellett választania, a színi pályát választotta, bár eredetileg rendezői szakra jelentkezett, amely abban az évben – azóta számtalanszor kimondtuk: a mi nagy örömünkre – éppen nem nyílt.

Ettől függetlenül később rendezett is, nem is egyszer, és volt igazgató is, nem kevesebb, mint húsz évig.

Tudjuk, szenvedélyes vadászként gyakran ül méla lesben, a Nemzeti színpadán most izgett és mozgott, járt a lába, amikor neki is húzták a talpalávalót. Örömében néha fel is pattant díszes foteljéből. Évei számát elfeledtetve – mint igazi Fradi-drukker – kapura is lőtt, és ugyanolyan géppuskalábbal mozgott, mint anno Fred Astaire. Vitte a lendület, sodorta a magas hőfokon tartott belső erő, egész testében, zsigerileg érezte a ritmust. És nemcsak a színpadon felcsendülő Monti Csárdás vagy a kánkán fergeteges ritmusát, hanem az est dinamikáját is. Nemegyszer ő maga gyorsított az est folyásán. Tette ezt kedvesen, bölcs humorral, férfias bájjal, frappáns kommentálással. Ha a helyzet éppen úgy alakult: nem kevés öniróniával. „A gyógyszertárig még elmegyek” – szólt a hősies beismerés.