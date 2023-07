Tippek és trükkök. A legjobb kütyük egy babás család otthonában

1. Orrszívó porszívó

Szülés előtt kizártnak tartottam, hogy én ezt valóban használni fogom. Hiszen szörnyen hangzik, elképzelni is borzasztó volt. De sokkal borzasztóbb az, amikor a gyermekem küzd és szenved a nátha miatt. Nagyszerű találmány. Fájdalommentes, gyors, könnyen tisztítható, és nagyon-nagyon hatékony. Aki pedig azt gondolja róla, amit annak idején én is, annak javaslom, hogy próbálja ki saját magán. Én is végeztem próbatesztet.

2. Légzésfigyelő

Megnyugvást adott az első, nehéz hónapokban, azokban az időkben, amikor erős alvásmegvonásban szenvedtünk a férjemmel. Megnyugtató volt a villogó zöld fény, amikor kinyitottam a szemem, és odapillantottam a kiságy felé. Utazáskor is vittük magunkkal.

3. Kézi morzsaszedő

Ezt igazából nem is magyarázom túl. Ha egy gyerek eszik, vagy épp enni tanul… Minden egyes étkezés után előkapom, amikor a kisfiam egyedül falatozik. Kicsi, könnyű, gyors, halk, praktikus, kéznél van.

4. Bébiőr

Emlékszem, a lépcsőházat mostam fel, és a nyakamban lógott, mikor az idősebb szomszéd bácsi szeme nagyon megakadt a bébiőrön. Mondtam, így hallom, ha felébred a kicsi. Bármit csinálhatok, a fiam csendben, a szobájában csukott ajtónál tud pihenni, én pedig nem hallucinálok folyton gyereksírást. Nagy távolságból fogja a jelet. Nyáron, amikor esténként az udvaron beszélgetünk a családdal, a bébiőr az asztalon, míg a bébi benn alszik.

5. Elektromos lázmérő

Ehhez sokat nem fűzök hozzá… Kicsit körbenézve a piacon és a tapasztalatok között véleményem szerint lehet találni egy jó márkát, amely valóban pontosan mutat.

6. Bababiztos konnektor és ajtózár

A gyerekek nagyon kíváncsiak. Szeretnek mindent kipróbálni, felfedezni, főleg, amikor elkezdődik az aktív mászás korszaka. Na, akkor aztán nincs megállás. Jobb megelőzni a bajt. Nálunk a sütő és bizonyos szekrények is kaptak ajtózárat.

7. Gyógyszeres tasak

Ez nem elektromos dolog. De lázcsillapító, probiotikum, fájdalomcsillapító, csípés enyhítésére való krém, glicerines kúp nélkül el sem indulok sehová. A háztartás alapfelszereltségéhez sorolom.

8. Mobiltelefon

Mely mindig kéznél van, hogy a NAAAAGY pillanatokat megörökítsük. Az első kacajt, átfordulást, mászás-kúszást, lépéseket, aztán később a dalokat, és a verseket, amelyeket hihetetlenül aranyosan mondanak.

9. Elemtöltő

Rengeteg játék elemekkel működik. Érdemes elemtöltőbe és tölthető elemekbe befektetni. Kicsivel drágábbak, mint az eldobható elemek, de sokkal környezettudatosabb választás.

10. Autós ajtózár

Valójában ez már előre beleszerelt dolog, mely az autók ajtajában van. Itt tudjuk a kis gombbal ki- és bekapcsolni a funkciót. Ha a gyermeknek eszébe jutna is kinyitni az ajtót, nem sikerül neki. Az ajtó kívülről és belülről is bármikor nyitható, ha épp nincs babaüzemmódban.

Vanek Mária