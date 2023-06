Jókora fordulatot vett Lucskay Róbert pályája

Feleség Nigériából

Ann Nigériából Londonba költözött szülők lánya. Édesapja már elmúlt kilencvenéves.

„Remekül főz a feleségem, de én sem adom alább. Szereti a magyaros ízeket. Amíg nem volt vegán, a paprikás csirkét is imádta. Töltött káposztát, töltött paprikát is csináltam neki, de a krumplis tésztámat is mindig megdicsérte. A tyúkhúsleves volt a nagy kedvence. Olyan az illata, mintha az anyukám főzte volna, mondogatta. Ha a kedvében akarok járni, ma már mindent veganizálok. Izgultam egy kicsit, amikor először látogattam meg a szüleit. Figyelmeztetett, hogy nagyon más lesz a kaja, mint amit megszoktam, az én számnak csupa új íz. De semmi gondom nem volt vele. Minden ízlett. A csípősről ugyan azt hittem, hogy bírom. Egészen addig, míg nem kóstoltam meg az anyósom főztjét. Féltem, hogy csuklani fogok, de legyűrtem magamban. Mindent megettem, amivel megkínáltak. Hihetetlenül finom fogásokkal készültek. Csirke, hal, marhahús, volt minden. És egy idő után már nem tizenegy csilipaprikát tett a lábasba a mama, hanem csak hatot.”

Kassán

Annt évekkel ezelőtt, az első kassai látogatása során húslevessel és rántott csirkével várta Lucskay Róbert édesanyja. Egy hónappal az érkezésük előtt már azon izgult, milyen falatokkal kedveskedjen nekik. Rizs, friss saláta és desszert is került az asztalra.

„Édesanyám specialitása a túrós-barackízes hosszú metélt darált dióval besütve. Úgy készíti el, mint egy világklasszis cukrász. Azt egyszerűen nem lehet abbahagyni. Van egész lágy és ropogós része a tésztának. Egyszerűen mennyei!”

Ann Kassát is megszerette. Meglepte a város tisztasága, varázslatos hangulata. Sziget, ahol minden van, mondta.

„A hegyek is vonzzák őt. Túrákra mindketten örömmel megyünk. A Tátrába is többször elvittem már őt. Még karácsonykor is. Nagyon tetszett neki. Sziklafalat másztunk. Fent, a csúcson akartam megkérni a kezét, de nem volt rá alkalmam. Annyira izgult, amikor felértünk, hogy le kellett csillapodnia, magához kellett térnie. Magas volt a fal, és le is kellett jönni láncokon, a másik oldalon. Ilyen helyzetben nem tehettem fel neki a kérdést, hogy hozzám jössz feleségül? Erre később, és máshol került sor.”

Kassa szülötte, Márai Sándor a kinti életében is jelen van.

„Egy Márai-emlékműsorban kalapban, hosszú ballonkabátban az író szelleme voltam itthon. A gondolatait azonban még nem tolmácsoltam, de remélem, hogy egyszer erre is sor kerül. Márai-kötetem Leedsben is van. Kezembe is veszem majd, ha hazamegyek. Amikor a feleségem Dél-Olaszországban forgatott a Wonder Woman című filmben, Salernóban, ahová 1967-ben költözött az író, kerestem a mellszobrát, de mint kiderült, ellopták.”