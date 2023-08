Egy katasztrófa képlete. Megnéztük Oppenheimer című filmet (is)

A cselekmény az Amerikai Prométheusz című életrajzi kötet alapján mutatja be J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) elméleti fizikus legismertebb projektjét. Miután a németek 1938-ban felfedezik a maghasadás jelenségét, a világ összes nagyhatalma ugyanazt a kérdést teszi fel: hogy lehet ebből bombát készíteni? Az amerikai hadsereg a szakmailag és magánéletileg is botrányos Oppenheimert bízza meg, hogy válasszal és termékkel is előálljon. De vajon fel van rá készülve, hogy a kísérletei kilépjenek a laboratórium falai közül?

A tudomány politikája

Az Oppenheimer nem egy könnyen fogyasztható élmény. Politikailag túlfűtött, számoktól, szakterminusoktól és nevektől hemzsegő hadviselési vágta, amit egyszerre több síkon kell megemésztenünk; nagyrészt egy hivatalnokoktól zsúfolt tárgyalóterem, valamint a tudósok és katonák lakta atomkísérleti telep, Los Alamos között ugrálunk. Mindez meglepő módon nem zavaros, a film ugyanis izgalmasan, a Nolantől megszokott kifinomultságban tálalja az információt. A gond egyedül az, hogy túl sok van belőle. A részletek még a 180 perces játékidőbe is csak összekuporodva, egymás hegyén-hátán férnek be, szinte semennyi légteret nem szorítva a nézőnek, aki akár egy nagyobb tüsszentés miatt is kruciális csavarokról maradhat le. Alaposan ki fog merülni az, aki mindent meg akar érteni – de talán nem is kell.

Nolant leginkább két dologért szeretjük: a monumentális akciójelenetekért, valamint a labirintusszerű, csavaros történetmesélésért. A hiteles, rétegelt karakterdráma sosem tartozott az erősségei közé, legalábbis mostanáig. Az Oppenheimert ugyanis az menti meg a teljes káosztól, hogy letaglózóan erős lélektani szálon fut. A főszereplőt már az első jelenettől különféle víziók terhelik az űr végtelenségéről, a fizikai korlátok kiismerhetetlenségéről, majd ezek az atombombaprojekt előrehaladtával fokozatosan a kísértőivé válnak. A szereplőknek igazából nem kell szavakkal megértetni, mivel járna egy nukleáris katasztrófa, hiszen Nolan megmutatja azt elemi szinten, apokaliptikus jelenéseken keresztül. Mindehhez persze asszisztál a rendezőtől megszokott, elképesztő látvány- és hangzásvilág, mely elmossa a határt gyönyörűség és irtózat között. Nyomasztó film, de nem azért, mert véres, nem azért, mert lubickol a szenvedésben és brutalitásban – éppen azért, mert mindezt távoli, kommentálatlan absztrakcióként kezeli, ahogy azt a Manhattan terv korabeli részesei is megélték. A legsokkolóbb jelenet még csak nem is a hadszíntéren játszódik, hanem egy diadalittas sajtótájékoztatón, amit a hangtechnikusok Oscar-érdemes precizitással változtatnak abszurd rémálommá.