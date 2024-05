Amerikai győzelemmel zárult a Cannes-i Filmfesztivál. Mi is ott voltunk!

A rangos filmfesztivál fődíját, az Arany Pálmát Sean Baker amerikai filmrendező nyerte Anora című fekete komédiájáért. A filmet, melyben egy fiatal prostituált kerül abszurd összetűzésbe egy gazdag családdal, mi is megnéztük – hogy egyetértünk-e a díjazással, kritikánkból kiderül!



Az idei fesztivál többek közt Francis Ford Coppola (A keresztapa és az Apokalipszis most legendás rendezője) nagy visszatérése is volt. Saját pénzen forgatott sci-fije, a Megalopolis olyan bravúrokkal él, melyekhez hasonlót sosem láttunk. Beszámolónkból mindent megtudhatnak a filmről, amit maga Coppola konferált fel.