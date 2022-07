Divat: Mindenki fürdőruhába!

„Csodáljuk, ami szép, abba szeretünk, ami csorba...” (Csaknekedkislány)

A fürdőruhatrendek folyamatosan változnak, minden évben megjelenik egy-egy új fazon, szín, minta a boltok polcain. A legtöbb nő igyekszik is tartani magát ehhez a divathoz. A fürdőruha az egyik olyan ruhadarab, amelyből az igazi nyárimádók rengeteget birtokolnak, hiszen a nyaralás mindegyik napjára kell egy másik, meg még plusz néhány, hogy hangulattól függően lehessen dönteni.

Csakhogy van ennek az egész hajcihőnek egy másik oldala is, egy sokkal kellemetlenebb. Mivel a fürdőruha sokat mutat, sokaknak okoz gondot a viselése. Sajnos él a fejünkben, a „társadalom fejében” egy kép a tökéletes, bikinibe illő alakról. Na, ez egy nagy kamu. Nincs tökéletes alak. A tökéletes alakú, bikinibe bújtatott modellek temérdek negatív hatással vannak. Az utóbbi években szerencsére egy kicsit megtörni látszik a tökéletesség ábrázolni akarása: egyre több helyen futhatunk pattanásos, nem standard méretekkel megáldott, narancsbőrös modellekbe, de azért még mindig a retusált illusztrációk vannak többségben. Nem szeretném túlságosan a pozitív testkép mantráját sem hangoztatni, hiszen egy ponton túl ez is fenntartásokkal kezelendő. Tegyük is rögtön tisztába a pozitív testkép alapvetéseit. Sokan csak addig jutnak el, hogy „fogadd el magad, úgy ahogy vagy”, „tökéletes vagy” stb. De ez sokkal inkább arról szól, hogy kerüljük el a testszégyenítést, mert annak rengeteg káros hatása lehet (depresszió, evészavarok, elkerülő viselkedés stb.). Hogy az emberek időről időre elégedetlenek a kinézetükkel, az rendben van, sőt egészséges, ez az elégedetlenség azonban kóros méreteket is ölthet, a pozitív testkép hirdetése pedig ezt hivatott elkerülni.





Nincs két egyforma test

Nagyon fontos emlékeztetni magunkat arra, hogy mindenki más, és más genetikával rendelkezik. Az emberek alapvetően szeretik magukat másokhoz hasonlítani. De ne felejtsük el, hogy többek között a testalkatunkat is meghatározza a genetika. Csinálhatunk bármit, úgysem fogunk pont ugyanúgy kinézni, mint „ők”. Igazából ők sem biztos, hogy úgy néznek ki, mint ahogy azt mi hisszük, mert néha csak egy jó póz, megvilágítás, filter kérdése az egész. A legfontosabb az, hogy egészséges testben éljünk, az egészséges testhez pedig kell a mentális egészség is. A testalkat és a ruhaméret nem befolyásolja azt, hogy mennyire vagyunk értékes emberek. Ráadásul, ha jól választjuk meg azt, amit viselünk, csodákat tehetünk. Rengeteget lehet „csalni” egy megfelelő fazonnal, színnel, mintával. Ez pedig segít az önbizalom növelésében. Ha kijutunk a strandra, és körbenézünk, láthatjuk, igazából senki sem foglalkozik azzal, hogy hogyan nézünk ki, csak mi magunk!





Vegyük sorra, hogy mi a divatos!

Azért azt, hogy mi számít trendinek, nyugodtan szemügyre vehetjük. Sokaknak ad önbizalmat, ha új darabokban pancsolhatnak, divatos színek és formák vannak rajtuk, és ezzel nincs is semmi baj. A 2022-es szezonban visszaköszönnek a retró fazonok. (Nem összekeverni a szezont a fazonnal!)

Csőbikini, csőtop

A csőtopok a 2010-es évek elején extra menőnek számítottak, és most újra. Kényelmes viselet, azonban ha azt szeretnénk, hogy a cicijeink nagyobbnak látszódjanak, akkor ne ezt a szabást válasszuk, mert ez optikailag kisebb melleket eredményez.



Kivágások itt-ott

Az extrémebb, aszimmetrikus kivágások most hódítanak a divat minden területén, szóval a fürdőruhák sem maradhatnak ki. Egyszerű fürdőruha, különleges kivágás, máris izgalmasabb a dolog. Napozáshoz azonban nem biztos, hogy ez lesz a legideálisabb megoldás. A hatalmas hátkivágások is menőnek számítanak. Egyrészes fürdőruha, csupasz hát – ez akár a szégyenlősebbeknek is jó alternatíva lehet.

Kép: Zara

Hosszú megkötők

Igazán menőnek számítanak a hosszabb pánttal ellátott klasszikus bikinik. Ezeket a hosszú fonalakat kreatív módokon tekerhetjük körbe magunkon.



Ráncok, redők, fodrok

A bikinikre is kerültek ilyen kis extra díszek. Ezek főleg világosabb színekben találhatók meg a piacon. Rózsaszín, lila vagy sárga, krémszínű. Romantikus lelkületűek előnyben!

Kép: Zara

Aszimmetria mindenek felett

Az utóbbi időszakra nagyban jellemzőek az aszimmetrikus darabok, persze hogy nem maradhatnak ki a fürdőruhák sem a buliból. Extrém, mégis nőies cuccok ezek.



Minták

Idén az állatminta kerül előtérbe. Oroszlán, leopárd, zebra… Igazi vadon! Mellettük a trópusi motívumok köszönnek vissza a leggyakrabban a bikiniken, ezeket előszeretettel kombinálják fodrokkal is.



Színek

A fekete mindig az első helyen van, azzal sosem lehet melléfogni. A 2022-es év divatszíne a Very Peri (halványlila) természetesen a fürdőruhákon is megjelenik. A világos, rikító darabok is menőek. Találhatunk sok-sok rózsaszínes, narancssárga, sárga, akár csillogós bikinit is az üzletek polcain. A csillogás a 2000-es évek hangulatát idézi.



Kép: H&M

Kép: Sinsay

Mit gondolnak minderről a férfiak?

Fürdőruháról szinte sosem kérdezik a férfiakat, pedig ők is járnak strandra, ők is húznak fürdőnadrágot. Sőt, lenne mit tanulnunk tőlük, hiszen sokkal magabiztosabbak, nem feszengenek annyit, hanem élvezik a vizet, a strandi kajákat, a játékokat, a napot. Néhány fiatal férfinak tettem fel pár fürdőruhás kérdést!

• Tudják, hogy mi számít divatosnak?

A legtöbbjüknek fogalma sem volt, annak ellenére sem, hogy például évekig dolgoztak strandon. Volt, aki azt mondta, a színekről nem tudná megmondani, mi az, ami trendi, de a fazonokról már nagyobb eséllyel.

• Fontos a formás, kidolgozott test?

„Nyilván, ami szép, az szép. Egy szinte magazinból előlépett pikk-pakk modellalkat látványa jólesik a szemnek, ha csak egy pillanatra is, viszont számomra sokkal fontosabb a kisugárzás.” Csak az egyikük mondta azt egyértelműen, hogy ő kifejezetten a formás, kidolgozott testű lányokat figyeli meg a strandon. A többiek egyetértettek abban, hogy az összkép a fontos, az, hogy az illető tudjon magára olyan fürdőruhát választani, ami jól áll neki. „Egy kevésbé szoborszerű test is tud vonzó és figyelemfelkeltő lenni kellő magabiztossággal, kisugárzással, mozgáskultúrával.” Nem kell tehát tökéletesnek lenni, de azért az igényességet, ápoltságot fontosnak tartották.

• Az egyberészest vagy a kétrészest preferálják?

Egyértelműen a kétrészes került ki győztesként, ez jobban tetszik a megkérdezetteknek, de elismerték, hogy az egyberészesek közül is rengeteg csinos, előnyös darabot láttak már. „Személy szerint én inkább vagyok híve a kétrészes daraboknak. Ebben semmi szexista gondolat nincs, épp ellenkezőleg! Éljen a szexuális forradalom, ne kelljen egy nőnek takargatnia magát, ha ő meg szeretné mutatni magán azt, ami szerinte szép” – fejtette ki egyikük.

• Mit gondolnak a megkötős, extra, aszimmetrikus fazonokról?

Ritkán találkoznak ilyennel, de nem ellenzik. Inkább csak a praktikusságukat illetően vannak fenntartásaik: „Elsőre az jut eszembe, hogy biztos viccesen fognak lebarnulni alatta, meg hogy tök bonyolult lehet azt a rakás pántot meg izét és akármit fel- és levenni.”

• A testi „hibákat” el kell takarni?

A fiúk véleménye egy kicsit megoszlott ebben a kérdésben. Általánosan igaz, hogy úgy tartják, ne takarják el, de ne is feledkezzenek meg róla. Kiemelték, hogy ez nagyon személyfüggő, és nem mindegy, milyen testi hibáról van szó. Az ápolatlanság az, ami a legtöbbjüknek egyáltalán nem fér bele. Volt, akinek egy ismerőse bélkivezetéssel él, és egyrészes fürdőruhát hord: „Azért az úgy diszkrétebb.” A narancsbőrt például a legtöbbjük észre sem veszi, teljesen természetes számukra. Itt is előjött, hogy az egyediség, a kisugárzás az, ami megnyerő, az a fontos, hogy egy nő jól érzi magát a testében (erről szólna a pozitív testkép).

• Szőrös kérdés...

Saját női tapasztalatom mondatja velem, hogy a szőrös láb teljesen mást jelent egy férfinek, mint egy nőnek. Volt, hogy mondtam, ma inkább hosszú ruhában megyek ki, mert nem teljesen sima a lábam. A párom teljesen értetlenül bámult, aztán megmutatta, hogy az ő lába a szőrös, nem az enyém. A megkérdezetteket sem zavarta a szőr. Még azok is azt mondták, akik a formás, kidolgozott testet részesítik inkább előnyben, hogy semmi gond, ha nincs tökéletesre borotválva egy nő, de azért a hosszú szőr már a nem oké kategóriába tartozott.

• A férfiak mi alapján választanak maguknak fürdőruhát?

„Felveszel egy rövidnadrágot, ami lehetőleg erre a célra lett kialakítva, és készen is vagy a strandszezonra” – hangzott a legpragmatikusabb válasz.

De azért voltak itt különböző preferenciák a praktikusságon és a kényelmen kívül is:

„Legyen piros. A vízimentő korszakom alatt rászoktam a piros rövidnadrágokra.”

„Legyen rajta zseb, és ne legyen benne az a háló.”

„Azt a fürdőnadrágot veszem meg, ami az első üzletben elém kerül és vicces. Szeretem megnevettetni az embereket akár ilyen módon is.”

Volt olyan is, aki azt veszi meg, amelyikben szerinte a legjobban néz ki.





Hölgyek, urak! A nyár szép, a bikinibe és a fürdőruhába bújtatott testekkel együtt is. Élvezzük a strandot, és felejtsünk el szorongani azon, hogy hogyan nézünk ki!

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/26. számában jelent meg

Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacene