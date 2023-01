Csillagjós: Mit tartogat számunkra a Nyúl éve?

Ha emlékszünk, 2020 volt az az év, amely elkezdte úgymond felforgatni az életünket, kényszerítve minket, hogy olyan helyzetekben álljunk helyt, amelyekben korábban nem próbáltuk ki magunkat. A koronavírus-járvány és a vele kapcsolatos intézkedések még 2021-et is meghatározták, mígnem 2022 februárjának végén kitört az orosz–ukrán háború, ami nemcsak Európában, hanem az egész világgazdaságban új helyzeteket teremtett.



Fa és víz = fejlődés

A 2022-es évet meghatározó erőteljes faenergia és az őt támogató vízenergia (2022 a jang víz Tigris éve volt) konfliktusokat generáltak, helyenként rengeteg agressziót és türelmetlenséget csempészve az életünkbe. Egyben sok új irányt is nyitottak, hiszen a faenergia mindig a növekedés, az új kezdetek megtestesítője (az évszakok közül a fa elem mindig a tavaszi hónapokban a legerősebb). 2022 tehát jó részben szólt a régi sémák elhagyásáról, és az új lehetőségek kereséséről. Ami korábban elképzelhetetlennek tűnt, 2022-ben reálissá vált, és kiderült, hogy kis igyekezettel olyasmit is meg tud valósítani az emberiség, amire korábban nem mutatott hajlandóságot, hiszen nem volt rákényszerítve. 2022-t sokan a felgyorsított változások évének nevezik, ezek a változások pedig 2023-ban sem állnak meg.

A kínai asztrológiában 2023 a jin víz Nyúl éve, ami azt jelenti, hogy idén is a faenergia lesz a domináns, továbbra is a víz támogatásával. A Nyúl által megtestesített fa elem viszont már nem az a hajlíthatatlan, erőteljes és helyenként agresszív fa elem, mint amely a Tigrist jellemezte, hanem annak másik pólusa, a jin fa, illetve a jin víz. Diplomatikusabb, érzékenyebb és kevésbé konfliktusos energiákról van szó, amelyek előtérbe helyezik a kompromisszumok, a megértés, valamint az emberi kapcsolatok, társas együttlétek fontosságát, szükségességét.



Társaság és kommunikáció

Az emberekben felébred a vágy, hogy konfliktusaikat békés úton rendezzék, és megbeszéljék, amit szükségesnek éreznek. Támogatottak a közösségi események, az emberek találkozásokra vágynak. A Nyúl romantikus állat, így aki pár nélkül él, jó eséllyel találhat magának társat. A Nyúl viszont céltudatos is, aki mindig célt ér, de sokszor nem látványos, és főleg nem konfliktusos módon, hanem óvatosan mozgatva a szálakat. Mint a fűszál, amely képes elhajolni a nehéz fejsze pengéje elől, így az nem tud benne kárt tenni. Ereje tehát nem hajlíthatatlanságában, vaskalaposságában és kitartásában, hanem a rugalmasságában rejlik. Az évet meghatározó jin víz energiája növeli majd az érzékenységünket, intuícióinkat, de fel kell készülnünk arra, hogy a helyzet tovább változik, ez a változékonyság pedig időnként elbizonytalanít, mert sokszor megijedünk a kiszámíthatatlantól, ismeretlentől. Az lehet sikeres 2023-ban, aki ezekre az energiákra ráhangolódva nem a korábbi álláspontját és véleményét erőlteti, hanem rugalmasan áll a változásokhoz, és megtalálja magát az új helyzetekben.

Mivel a kommunikáció fontossága mindenkinél erősödik, figyeljünk oda, hogy ne higgyünk el mindenkinek mindent, mert átverések, csalások áldozatai lehetünk. Ez oda-vissza érvényes: akár magunkat is beleringathatjuk hamis vágyálmokba, és aztán kellemetlen lesz a kijózanodás. Az jár jobban, aki nem taktikázik, hanem őszintén beszél.

A kínai asztrológia előrejelzései szerint tehát mindenre számíthatunk, csak arra nem, hogy visszatérünk a 2020 előtti kerékvágásba. Kapunk viszont esélyt, hogy jobban csináljuk, amit eddig csak úgy tudtunk csinálni, ahogy a körülmények engedték.

Írta: Kissimon Bettina

Az írás a Csillagjós mellékletünkben jelent meg!