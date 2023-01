Cogito: A lélek rejtelmei

Ahogy arról az év végén beszámoltunk, 2022-ben is médiapartnere volt a Vasárnap a pozsonyi Duna utcai Alapiskola és Gimnázium szervezte Cogito esszéíró versenynek. Ismét remek írások érkeztek számos alap- és középiskolából, saját kategóriájukban a legjobbakat mi is bemutatjuk. Elsőként a vágsellyei Szabados Tímea írását, aki a nemcsak kategóriája, hanem a verseny abszolút győztese is egyben.