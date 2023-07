Az árjáktól a gyilkos szektákig

A Harrison Ford által játszott régészkalandor még a 80-as években lopta be magát nézők millióinak szívébe, köszönhetően pimasz sármjának, valamint John Williams ikonikus zenéjének. S bár kalandjai sosem riadtak vissza a fantasztikus elemektől, nagyobb mértékben alapulnak a valóságon, mint gondolnánk.

Az Indiana Jones-filmek célja mindig is az volt, hogy visszaköszönjön bennük egy adott korszak kulturális és mitikus közhangulata. A történelmi háttér érintkezett az adott kor természetfeletti és paranormális megszállottságaival, egy olyan világot vetítve a képernyőre, ahol a legsejtelmesebb összeesküvés-elméletek is bebizonyosodtak. A témaválasztás persze nem volt híján botrányoknak, ez azonban csak még izgalmasabbá teszi az összképet. Csatoljuk tehát szíjunkra az ostort, húzzuk fejünkbe a kalapot, és lássuk, mi minden ihlette kedvenc régészünk legnagyobb kalandjait!

A nácik – a történelem szobrászai

Indianát a legtöbben elkötelezett náciverőként ismerik, aki bibliai ereklyéket próbál megkaparintani a Harmadik Birodalom elől. Ez nem meglepő, hiszen a sorozat két legsikeresebb epizódja, Az elveszett frigyláda fosztogatói és Az utolsó kereszteslovag is ezt a sémát követik. Azt már kevesebben tudják, hogy ezek a filmek részben valós történelmi eseményeken alapulnak. A náci Németország valóban megrögzötten kutatott különféle, vallási eredetű történelmi leletek után, bár többnyire nem a filmben bemutatott, okkultista indíttatásból. Persze, arra is volt példa, hogy valamit kimondottan az állítólagos pusztító ereje miatt keressenek. Heinrich Himmler, az SS vezetője például Thor pörölyét is megpróbálta megkaparintani, biztos volt benne ugyanis, hogy egy, a korát megelőző szuperfegyverről van szó, mely kapóra jöhet majd a náciknak. A legtöbb régészeti kutatás azonban egészen más okból folyt: az elsődleges cél az volt, hogy sikerüljön bizonyítani a németek árja eredetét. Sokan emiatt afféle pszeudorégészetként hivatkoznak a nácik tevékenységére, hiszen nem felderíteni akarták a múltat, hanem összeegyeztetni a saját propagandájukkal egy felsőbbrendű kultúráról. Ezért próbáltak rálelni többek között Atlantisz romjaira is, úgy vélték ugyanis, hogy a fejlett, mitikus várost az árják alapították. Mindezt persze egyetlen lelet sem támasztotta alá, ám a náci kutatók előszeretettel fabrikáltak bizonyítékokat.

Steven Spielberg hőse elsőként a frigyládát, a tízparancsolatot tartalmazó ereklyét kaparintja meg, mely után a valódi nácik ténylegesen kutattak, bár feltehetően nem az isteni ereje, hanem történelmi és zsidó vallási jelentősége miatt. Sőt, Tanis egyiptomi romvárosa, mely a filmben a láda lelőhelyeként szerepel, valóban komoly régészeti felfedezések színhelye volt a 30-as években. A film tehát dokumentálható régészeti erőfeszítésekből merít, még ha a frigyláda kutatása kudarcba fulladt is (érdekesség, hogy az etióp ortodox egyház saját állítása szerint birtokolja a ládát, ez azonban nem bizonyított). A másik, Indiana által kutatott bibliai lelet, a Szent Grál felé azonban a nácik is nagyobb érdeklődéssel voltak; Krisztus kelyhe után maga Himmler vezette a kutatást. Hogy pontosan milyen céllal, azt nem tudni, a filmben a nácik elsődlegesen az örök élet reményében keresik. Annyit tudunk, hogy Himmler a küldetés során személyesen is elutazott egy katalóniai templomba, melyet a Parzival című germán verses regény alapján a Grál egyik lehetséges lelőhelyének vélt. Az Artúr király párhuzam egyébként nem véletlen, Himmler afféle modern lovagtársaságként tekintett magára és az SS-re. Célja volt többek közt az is, hogy Wewelsburg várát a fiktív Camelot mintájára egyfajta modern lovagi központtá tegye. Himmler fantáziája részben valóra is vált, hiszen Artúrhoz hasonlóan ő sem talált rá soha a Grálra.

Támad a Mars... és az oroszok

Az 50-es években játszódó A kristálykoponya királysága érthető módon elhatárolódott a náciktól. Indiana új ellensége a Szovjetunió lett, a történetet pedig áthatotta a fegyverkísérletek és kémkedés miliője, valami, ami alapjában határozta meg az amerikai hidegháborút. Feltűnt azonban egy sokkal ellentmondásosabb történeti elem is: a földönkívüliek. S bár ez sokakat kizökkentett, a kulturális háttere egyértelműen megalapozott. Az 50-es évek Amerikájának egyik nagy szenzációja az úgynevezett ufóőrület volt, melyet Kenneth Arnold civil pilóta indított el 1947-es jelentésével, melyben azonosítatlan repülő tárgyakról beszélt. A sajtónak köszönhetően hamar elterjedt a csészealj megnevezés, az esetet követve pedig ufójelentések százai rohamozták meg a kormányt. Köztük volt a hírhedt rosswelli incidens is, amikor egy állítólagos ufóroncs zuhant le Új-Mexikó állam egyik mezőségére. A kormány szerint a roncs egy időjárási szondáé volt, a publikum azonban ezt a magyarázatot szkeptikusan fogadta. Bizonyos, a hivatalos közlemény előtt elkapott rádióbeszélgetések alapján az a gyanú is megfogalmazódott, hogy a szonda valójában nukleáris tesztek segédeszköze volt, ami megmagyarázná a kormányszervek hallgatását az üggyel kapcsolatban. Az ufóőrületet valószínűleg az is elősegítette, hogy a különféle hadi kísérletek miatt ebben az időben egyre több lett a lezárt és titkosított létesítmény az Egyesült Államokban, melyek leghíresebbje talán az 51-es körzet.

A filmben Indiana és felnőtt fia egy földönkívüli eredetű kristálykoponyát próbál visszajuttatni egy közép-amerikai piramistemplomba. Ezek az elemek szintén valós alapúak, az ufók népszerűsödésével ugyanis elterjedtek az olyan összeesküvés-elméletek is, hogy a történelem során korábban már „jártak nálunk”, és segítették a fejlettebb antik kultúrákat. A közép-amerikai törzsek és népek lenyűgöző építményeiknek és az olyan kulturális hagyatékoknak köszönhetően, mint a Nazca-vonalak (csak az égből látható geoglifák, azaz földfelszíni ábrák, melyeket elvileg csak istenek vagy ufók láthattak) kiemelt figyelmet kaptak ezen elméletek hívőitől. A kristálykoponyák szintén létező, kvarcból készült leletek, melyeket megtalálóik többnyire közép-amerikai eredetűnek véltek. Az egyik leghíresebb darab az ún. Mitchell-Hedges koponya, melyet a filmben is többször megemlítenek. Ezeket a tárgyakat sokan arra való bizonyítékként kezelik, hogy az antik kultúráknak a rendelkezésükre álltak komplex, általunk csupán a 20. században felfedezett eszközök is, melyek eredete éppen ezért kérdéses. A legtöbb kristálykoponyáról azonban a vizsgálatok során kiderült, hogy valóban a 20. században készültek, nem pedig az óidőkben. A kristálykoponya királysága egyértelműen az Indiana-filmek legzavarosabb darabja, ám minden eleme a hidegháború ufókultuszából táplálkozik.