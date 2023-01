5 éve jelent meg a Celeste című lélektani videójáték

A Celeste című független videójáték 2018. január 25-én jelent meg a Matt Makes Games fejlesztőstúdió gondozásában (melyet azóta újraalapítottak Extremely OK Games néven). A reflexekre és ügyességre hagyatkozó kaland középpontjában egy Madeline nevű fiatal lány áll, aki eldönti, hogy megmássza Celeste hegyét, mely titokzatos erővel bír. A játék stilizált, retró látványvilágával leginkább a 90-es évek platformer videójátékait idézi, története azonban sokkal érettebb, mint bármi ebből a periódusból. Madeline utazása komoly lélektani háttérrel rendelkezik, főhősünk ugyanis szorongással küzd, a hegy pedig felerősíti benne minden félelmét és nyugtalanságát. A játék ügyes allegóriát épít fel a mentális egészség fontosságáról, és gyermeteg látványvilága ellenére is egy különösen érett kaland.

A Celeste-et megjelenésekor hatalmas kritikai siker fogadta, sorra kapta a 10/10-es értékeléseket, melyek egyaránt dicsérték mély történetét és izgalmas játékmenetét, valamint Lena Raine különös hangzásvilágú zenéjét. A játékot végül 4 díjra is jelölték a 2018-as The Game Awards ceremónián, többek közt az est fődíjára is. Ezek közül végül 2-t nyert meg, a legjobb független videójátéknak járó díjat, valamint a „Games For Impact” díjat, melyet mindig olyan címnek adnak, ami az adott évben a legsikeresebben dolgozott fel valamiféle komoly, szociális vagy lélektani témát.

A nagy sikerű videójáték megvásárolható számítógépre, valamint PlayStation, Xbox és Nintendo konzolokra is!