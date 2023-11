Interjú Galambos Erzsivel

Mivel keresett még pénzt akkoriban?

Pékségben is dolgoztam sokáig. Balettozni tanultam, tandíjat a saját pénzemből fizettem, mert a szüleim azt mondták, hogy erre nekünk nincs pénzünk. Örültek, hogy volt mit ennünk. Amit apám hozott haza Arizónából. De nem a tányérokról, ami megmaradt a konyhában! Nem láttunk a nyomortól, szoktam mondani, de kaviárt reggeliztünk. Nagyon meg kell becsülni azt, ami van. Meg kell tudni tartani.



Ezt a küllemére is érti?

Hát hogyne! Kilencvenkét éves vagyok. A közönség tudja, hogy öregszik, de azt, hogy én is öregszem, nem nagyon akarja elfogadni. Ugyanolyannak akar látni, mint régen. Azt akarja, hogy ugyanúgy táncoljak, mert akkor tud nekem tapsolni. De ez borzasztó nehéz. Itt van a Bodrogi Gyuszi, akivel tizenkét éven keresztül játszottam a Mici néni két életét. Fantasztikus partner. Őt még ma is mosolyogva nézi a közönség, mert tüneményes ember. Neki nincs epéje. Nem dolgoztam vele korábban soha mint rendezővel, csak mint partnerrel, és nem voltam a társulatában, amikor igazgató volt, de az elmúlt tizenkét év alatt megismertem őt. Tényleg nincs epéje.



Önnek van?

Ó, hogyne! Hetvenéves koromban jöttem rá, hogy nem én találtam fel a spanyolviaszt. Sok nehézség árán megtanultam. Sőt, még előbb rájöttem, hiszen az Operettszínházat ötvenévesen hagytam ott, és azután szerződtem a József Attila Színházhoz. Jött a próza, és mindent újra kellett kezdenem úgy, hogy az a kis korona, amit rátettek a fejemre az Operettszínházban, az megmaradjon. Mehettem volna más társulatba is, de a József Attila Színházban minden műfaj jelen volt. Én ott harmincnyolc éven keresztül fantasztikusan éreztem magam.



Külföldön hol járt először? Ezt csak azért kérdezem, mert később, már híres színésznőként a fél világot bejárta.

Erre pontosan emlékszem. Kassán. Meghívták a miskolciak Csárdáskirálynőjét. Tudtam, milyen szép a kassai színház. Olvastam róla. Kazimir Károly volt akkor Miskolcon a főrendező. Kérdeztem tőle, hogy Karcsi, hogy tudnék én eljutni a kassai színházba? Ez 1954-55 táján lehetett. El tudja képzelni, milyen kiképzéssel járt egy ilyen vendégszereplés? Elmondták, hogyan kell viselkedni Kassán. A párt! Szólt egy napon a Karcsi, hogy jöhetsz Kassára, ha beállsz a tánckarba. Én már akkor vezető szubrett voltam Miskolcon. Mondtam, hogy nagyon szívesen beállok. Kassáért mindent! És beálltam a Jaj, cicám!-ba. Ezt már a Kazimir Karcsi mondta vissza a kirobbanó sikerű előadás és a nagy ünneplés után, hogy az ottani igazgató és főrendező azzal álltak elé: „Ne értsd félre, Karcsi, isten ments, hogy beleszóljunk a színház dolgaiba, de ott középen, a karban van egy kislány, nem tudnád kiemelni? Kitűnik a többi közül!” Hát hogyne, mondta Karcsi, az a Galambos Erzsi! Vezető színésznő, csak nagyon el akart jönni Kassára.



És most vége? Lezárta? Befejezte?

Nekem eszembe sem jutott kimondani, hogy ma utoljára játszottam. Még mindig izgat a Csárdáskirálynőben Honthy Hanna szerepe. Ha bármelyik színház megkérne, szívesen eljátszanám. Na jó, ezt decemberben mondtam. Ma már nem vagyok biztos benne, hogy nekem erre szükségem van.



De ha már Honthy Hannát említette, a neve hallatán mi jut most róla az eszébe?

A Bunburyben volt az anyám. Nem volt könnyű ember. De rám is ezt mondják. Most így, öregen rájöttem arra, hogy nem szabad a kollégákkal abszolút maximalistának lenni, mindenkitől az én munkatempómat, színházszeretetemet, odafigyelésemet elvárni. Hogy én éjjel háromkor is képes voltam próbálni. Ezzel a hivatástudattal születni kell. De akikkel én nagyon sokat játszottam, azok szerencsére mind ugyanennek a fának a gyümölcsei voltak.



My Fair Lady, West Side Story, Chicago, La Mancha lovagja, Kabaré, Lola Blau… csupa nagy falat. Egyik sem ülte meg a gyomrát?

Sztankay István mondta, hogy olyan jó a Galambos Erzsi szemébe nézni, és úgy játszani! És akkor a Gábor Miklós, Rátonyi Róbert, Darvas Iván, Haumann Péter! Csodás érzés volt ilyen hatalmasságokkal egy színpadon lenni. S azt tudja, milyen sokat forgattam?



Elég sokat.

Megmondom. 1962 óta 82 ezer kilométer filmszalag van rólam a televízióban. Nem is tudtam róla. Összeszámolták. Én vagyok a sorban a második, aki a legtöbbet tévézett.



Az igaz, hogy a Dembinszky utcában, ahol felnőtt, a földszint és a harmadik emelet között kitömött babzsákokkal az oldalán rohangált le-föl csak azért, hogy majd bírja az iramot a színpadon?

A West Side Story! Arra is úgy készültem fel, mint sportoló a nagy versenyre. Az első próbán, a nehéz Amerika című szám után nem kaptam levegőt. Tudtam, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak. Ilyen nincs! Az anyukám csinált nekem babzsákokat. Ráerősítette őket egy vastag gumiövre, és adott egy kisollót, hogy ha úgy érzem, hogy sok, vágjak le belőle. Hat zsák lógott a derekamon. A nyilvános főpróba előtt vágtam le az utolsót.



Mit tart az élet legnagyobb igazságtalanságának?

Az elmúlást. Nem vagyok kibékülve vele. Mondtam már, ugye? Az életnél nincs csodásabb műfaj. Mert akármilyen rossz, mindig lehet rajta javítani. Nem háborúról vagy földrengésről beszélek. Egyébként a háború engem olyan mértékben megviselt, hogy azóta villanyfénynél alszom.