Veszélyben a mocsári teknős, Szlovákia egyetlen őshonos teknősfaja

Külső

Különlegességük a pettyezett páncélzat. A teknősöknél általában a nőstények nagyobbak, de ennél a fajnál fordított a helyzet. A hímek farka ugyanis a testükhöz viszonyítva hosszabb, töve vaskosabb, mellső lábaikon a karmok erőteljesebbek, szemükben a szivárványhártya élénk narancsvörös vagy barnáspiros színű. A nőstényeknek rövidebb a farkuk, domborúbb a haspáncéljuk, szivárványhártyájuk sárgás vagy fehéres színű.



Mindennapok

Szeretik a tiszta vizet, a vízi növényzettel benőtt tavakat, holtágakat. Remek úszók, de a szárazföldön kissé esetlenül mozognak. Imádnak napozni, ezt főleg vízen úszó fatörzseken vagy a partról benyúló ágakon teszik, hogy azonnal be tudjanak csusszanni a vízbe, ha veszélyt érzékelnek. Nagy szükségük van szárazföldi élőhelyekre is, ahol a tojásaikat lerakhatják. A legideálisabb a növényzettel csak mérsékelten borított, laza talaj. A mocsári teknősök egyébként hosszú életűek, ideális körülmények közt elérhetik a kilencven-száz évet is akár (felénk erre csak fogságban képesek).



Táplálék

Ragadozó állatok, de a dögöket sem vetik meg. Eltakarítják a haltetemeket, döglött békákat. Megeszik a szúnyogokat, legyeket, illetve csigákat és férgeket is fogyasztanak. A növényi tápláléknak is nagy szerepe van az étrendjükben.

Szaporodás

Tojásokkal szaporodnak, amelyeket a nőstények a vizek partján a homokba vagy a tőzegbe raknak. Az aprócska tojásokból augusztus‒szeptemberben kelnek ki az utódok, de egy év is eltelhet, mire az új egyedek előmásznak a földből. A mocsári teknősök csak tízéves korukra lesznek ivarérettek.

Fajtársból ellenség

Az Amerikából származó, vörösfülű ékszerteknős szabadon engedett egyedei komoly vetélytársai lehetnek a mocsári teknősöknek. Kiszorítják őket az élőhelyükről, és megeszik előlük a táplálékot, ezzel pedig felborul az ökoszisztéma. Megunt kisállatainkat ezért se engedjük szabadon!

Túlélni a telet

A hideg hónapok alatt a teknősök a tavak, holtágak aljára úsznak, ahol beássák magukat az iszapba. Mivel a teknősök ektoterm állatok, képesek a testhőmérsékletüket a külvilág hőmérsékletéhez igazítani. Minél hűvösebb lesz az állatok teste, annál inkább lelassul az anyagcseréjük: így alacsonyabb lesz az oxigén- és energiaigényük. És hogy hogy nem fulladnak meg? A vízben oldott oxigént hasznosítják. A kloákájukon ugyanis található egy hajszálerekkel átszőtt anális hólyag, ennek segítségével veszik fel a vízben oldott oxigént. A szaknyelvben ezt kloakális légzésnek nevezik.