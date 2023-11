Emberi sorsok a diktatúrák árnyékában

Önnek is van ilyen családtörténete?

Van. A holokauszttúlélők első generációjához tartozom. Apám munkaszolgálatos volt, anyám gettóban élt, a közvetlen rokonságból több személyt is meggyilkoltak. Volt, akit a Dunába lőttek.

Könyveivel mintha arra emlékeztetné a nyilvánosságot, hogy hamis az a nosztalgikus-ideologikus filter, amin keresztül egyesek nézik és megszépítik a múltat, mert a kirakat mögött olykor egészen brutális jogsértések történtek: vallatás, kínzás, lelki megtöretés.

Kabos Gyulára például úgy emlékszünk, mint a Hyppolit vagy a Meseautó című filmek főszereplőjére. Azt már kevesen tudják, miért kényszerült emigrációba, hogyan fogyott el körülötte a levegő. A Horthy-rendszerben a zsidók, a Rákosi-rendszerben az arisztokraták voltak kirekesztve. De voltak olyanok is, akik semmilyen totalitárius rezsimmel nem voltak kompatibilisek. A nácik haláltáborba küldték őket, túlélték, majd miután hazajöttek, a kommunisták célkeresztjébe kerültek. Akinek van erkölcsi érzéke, az mindig szolidáris az elnyomottakkal, társadalmi osztálytól függetlenül.

Említsünk egy példát.

Legyen az Somlay Artúr, a kiváló színész. Aláírásával tiltakozott az I. zsidótörvény ellen, a kommunista hatalomátvétel után pedig számos kitelepített színésznő mellett kiállt. Somlay nem akart hazug, semmitmondó, sematikus szovjet darabokban játszani, s amikor úgy érezte, hogy már semmilyen közösséget nem tud vállalni a regnáló hatalommal, öngyilkos lett. Halála egyszerre volt lesújtó és felemelő is. Nagyon szépen emlékezett meg róla Galsai Pongrác, azt írta, Somlay halála olyan volt, mint amikor egy fáklya kioltja önmagát, hogy a füstjével bizonyítsa: nem akar tovább égni.

Mi derül ki ezekből az életutakból?

Az, hogy a totalitárius rendszerekben élő értelmiségiek számára szinte mindennapos tapasztalat volt az üldöztetés, a börtön, a száműzetés.

Könyvének egyik szereplője a tragikus sorsú Pufi. Ki volt ő?

Huszár Károlynak hívták, s az 1920-as években sztár volt Hollywoodban, közel száz burleszkben játszott, még a Marlene Dietrich-féle kultikus filmben, A kék angyalban is. Nagyon kövér férfi volt, de erre filozófiát épített, hogy miért jó kövérnek lenni, könyvet is írt róla. Itthon egyre kevesebb szerepet kapott, a szélsőjobboldali lapok is támadták, ezért újra Hollywoodba indult, de addigra kitört a második világháború. Mivel Portugáliából már nem hajózhatott át Amerikába, a másik lehetséges útvonal az volt, hogy eljut Moszkvába, onnan a Transszibériai expresszel elvonatozik Vlagyivosztokig, onnan áthajózik Jokohamába, onnan pedig San Franciscóba. Útnak is indult, de ahogy megérkezett Moszkvába, a németek megtámadták a Szovjetuniót. Nehezen szerzett továbbutazáshoz engedélyeket, majd mikor már a vonaton ült, Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak. Pufi lágerbe került, a karagandai munkatáborba, ahol 65 kilóra fogyott le, s végül éhen halt.