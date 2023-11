A filmsztár, akiből éjjeliőr lett

Az operettkirály megőrül

A harmincas évek elejének egyik sztárja Ábrahám Pál zeneszerző. Lázas, lüktető ritmusú, melodikus darabokat komponál, az operettet a dzsesszel ötvözi. A Viktória című operettjének 1930-ban van a premierje a lipcsei operettfesztiválon. Zajos siker, azonnal játszani kezdi a berlini Metropol Theater is, egy éven belül pedig már 300 (nem elírás: háromszáz!) európai színház adja elő. A közönség odavan érte, csak Londonban 870-szer kerül színpadra a Viktória, de bemutatják Dél-Amerikában, Ausztráliában és Japánban is. Egy másik műve, a Hawaii rózsája egy évvel később kerül színpadra, és Németország legtöbbet játszott operettje lesz.

Ábrahám Pál a korszak ünnepelt sztárja. Sokat dolgozik, filmzenét is szerez, lemezeket rögzít, vezényel a Sportpalastban. Sikeres és gazdag. Berlin központjában palotát vásárol, estélyeket ad. A depresszió jelei azonban már ekkor jelentkeznek nála, ő pedig a melankólia elől az éjszakai életbe menekül: kaszinó, örömlányok, kábítószer.

„Tánc a vulkán tetején” – később így emlékszik erre az időszakra. A náci hatalomátvétel után a kultúrharc nagyobb fordulatszámra kapcsol Németországban, a művészi életben is tisztogatás kezdődik, Berlinben könyveket égetnek a nácik (Heine, Remarque, Brecht, Einstein és Freud munkáit), s könyvmáglyák gyúlnak Münchenben és Göttingenben is.

Ábrahám darabjait letiltják, ő pedig jobbnak látja elhagyni az országot. Vagyonát kisajátítja a német állam. Bécsbe megy, de a légkör ott is baljós. Amikor 1938 tavaszán a német hadsereg bevonul Ausztriába, a nácik 70 ezer embert letartóztatnak, s a kulturális élet mintegy 5 ezer szereplőjét eltiltják hivatása gyakorlásától.

Ábrahám Budapestre jön, de az antiszemita hátterű kultúrharc ott is egyre erősebb, még Illyés Gyula is „lakáj-drámaírókról” és „limonádé-szerzőkről” ír naplójában. Ábrahám utolsó bemutatójára 1938 karácsonyán kerül sor, de a Fehér hattyú premierje majdnem botrányba fullad, a „zsidó előadást” ugyanis nyilasok akarják megzavarni. Ábrahám Pál végül 1939 elején elhagyja Magyarországot is, s előbb Párizsba, majd Kubába utazik, és 1941 tavaszán érkezik meg New Yorkba.

Művészetére azonban nincs kereslet Amerikában, az operett addigra kimegy a divatból. A mellőzés lelkileg is megviseli, előfordul, hogy idegrohamában kidobálja személyes holmiját a 12. emeleti szállodai szobája ablakán. Pszichiátriai intézetbe kerül, ahol söpri a folyosót, mosogat a konyhában. 1956-ban szállítják Európába, egy hamburgi klinikára, ahonnan házi gondozásba kerül, s végül daganatos betegség következtében hal meg, 1960-ban. Slágerei közül néhány – például a Teve van egypúpú – ma is népszerű.