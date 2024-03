Mi az elnökválasztás tétje?

Bárczi Zsófia

a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja



Az elnökválasztás tétje egyrészt az, hogy lesznek-e beépítve olyan ellensúlyok a szlovák politikai rendszer működésébe, amelyeket mostanában éppen kiiktatni igyekszik Robert Fico kormánya. Másrészt éppen Zuzana Čaputová elnök asszony példáján láthattuk, hogy az elnök személye a közhangulat és országimázs szempontjából is fontos. Az elnök szimbolikusan az egész országot képviseli, így komoly súlya van annak, hogy szóban és tettben milyen erkölcsi-etikai üzeneteket fogalmaz meg. Az utóbbi évtizedekben sokszor tapasztaltuk, hogy nincs egyértelműen jó választás, mégis úgy gondolom, hogy nem mindegy, mi választunk-e, vagy helyettünk döntenek.





Bindics Gábor

kultúraszervező, Pozsony



Elmegyek szavazni. A tét most az, hogy ha a kormánypártok jelöltje nyer, akkor már nemcsak jogilag tehetnek meg mindent, hanem egyfajta mentális törés is bekövetkezik, ami egyértelművé teszi, hogy nincs, ami megállítsa őket. Az pedig, hogy Fico megüzente: akár az alkotmánybíróság elnökét is leválthatja, egyenesen bicskanyitogató.





Borvák Mária

borász, Muzsla



Egyéni szinten van felelősségünk abban, hogy élünk-e a választás jogával. Sokszor eszembe jut, hogy dédmamám születésekor még az sem volt egyértelmű, hogy a nők majd valamikor szavazhatnak. Kiváltság. Ahogyan az is, hogy olyan időben születtünk, amikor szabadon választhatunk. A választás jó alkalom arra, hogy a saját értékrendünket is megvizsgáljuk, és azzal összhangban szavazzunk bárkinek is bizalmat. A tökéletes elnökjelöltre várni és annak hiányában nem szavazni elfecsérelt lehetőség.





Duncsák Mária

nyugalmazott pedagógus, Kassa



Az elnökválasztás tétje az, hogy jelen legyünk, jelt kell adnunk magunkról, hogy itt vagyunk, és törődjenek velünk. A második forduló tétje pedig az, hogy hogyan viszonyul hozzánk az új elnök. Ezer éve itt élünk, és szeretnénk, ha államalkotó nemzetként tekintenének ránk. Hogy partnerek legyünk, ne kisebbség. Gazdasági szempontból és az ország fejlődése szempontjából is fontos az eredmény. S persze politikai szempontból is, hogy hogyan viszonyulunk majd az aktuálisan fontos politikai kérdésekhez, a háborúhoz, a migrációhoz. Az elnöknek bizonyára szava lesz abban, hogy béke lesz-e Szlovákiában és Európában.





Matus Mónika

iskolaigazgató, Szenc



Az államfőválasztáson eddig mindig részt vettem, és most is részt veszek, az első fordulóban biztosan. A fő tét most szerintem az, akad-e olyan ember, aki méltóképpen tudja képviselni Szlovákiát külföldön, illetve sikerül-e megválasztani egy demokratikus gondolkodású jelöltet, aki államfőként itthon valamennyire ellensúlyozni tudná a Fico-kormányt.





Mészáros András

filozófus, Bélvata



Szlovákia rendszerváltás utáni időszakában többször is szembesültünk azzal a helyzettel, hogy a választásokon nem a különböző, de mégis racionális megoldásokat nyújtó pártok vagy személyek versengésében kellett kiismernünk magunkat, hanem a Szlovákia demokratizálását vagy – ellenkezőleg – a demokrácia leépítését célzó programok mellett tehettük le a voksunkat. A mostani elnökválasztás minden eddiginél kiélezettebben szembesít bennünket azzal a dilemmával, hogy a nyugati civilizációhoz való tartozásunkat kívánjuk-e folytatni, vagy pedig a totalitarizmusban kicsúcsosodó orosz modell mellett döntünk. Mivel a jelenlegi kormány eddigi lépései az utóbbi megoldást sugallják, szüksége van Szlovákiának olyan államfőre, aki ellensúlyozni tudja ezt a tendenciát, és szembesíti a kormányon levő politikai formációt hatalma korlátaival. Mindenáron meg kell védenünk a hatalommegosztás demokratikus elvét, ezért szerintem olyan jelöltet kell támogatni, akinek a személye ez irányban garanciát nyújt.