Megelőzhető-e a rák? Az onkológus válaszol

Milyen fajta szűrővizsgálatok vannak?



Érdemes minden évben elmenni a körzeti orvosunkhoz preventív ellenőrzésre, mert már ilyenkor is kiszűrhető, ha valami nincs rendben. Szlovákiában egyébként a vastagbél-, mell- és méhnyakrákra van célzott szűrővizsgálat. Az első úgy működik, hogy az egészségbiztosító levélben kiküldi a mintavételhez szükséges eszközöket, a páciensek pedig a körzeti orvosukhoz vihetik el a székletmintát. A méhnyak jól vizsgálható szerv, ezért a preventív nőgyógyászati ellenőrzésen automatikusan szűrést is végeznek. Ami pedig a mellrákot illeti: a nőgyógyász mammográfiára küldi a pácienseket.





Milyen esetekben nem lehet már az onkológiai betegen segíteni? Melyek a leginkább végzetes daganatos megbetegedési formák?



Első helyen mindenképpen a hasnyálmirigy daganatai állnak. Esetükben az a nehéz, hogy amíg a hasnyálmirigyen lévő elváltozás kicsi, addig nem jár tünetekkel, így általában csupán kései stádiumban veszik észre. Jobbára már csak akkor jár panaszokkal, amikor a környező szervekre is átterjedt, és távoli szervekbe is adott áttéteket. A hasnyálmirigyrákot a legtöbb esetben későn diagnosztizálják, amikor már nem lehet műteni. Ha a kórt sikerül is korán elcsípni, a betegnek nagyon bonyolult hasi műtéten kell átesnie, a statisztika alapján pedig gyakori a daganat kiújulási esélye, és igazán hatásos gyógyszer sem létezik a kezelésére. Ez a típusú rák a 65 és 80 éves kor közötti férfiaknál fordul elő a leggyakrabban. Az áttétes légcső-, tüdő-, bél-, emlő- és gyomorrák legtöbb fajtája is azok közé a betegségek közé tartozik, melyeket nem lehet kikezelni, legfeljebb ellenőrzés alatt tartani.





Vannak olyan rákos betegségek, amelyeket már szinte biztosan tudnak gyógyítani?



A daganatos betegségeknek csupán a 2‒3 százaléka olyan, amely az áttétes fázisban is jól kezelhető. Ide tartozik például a hererák, melynél a sok metasztázist adó kór esetében is legalább 80 százalékos a túlélési arány. Az áttétes daganatok javát négy stádiumba soroljuk. (Az áttétes hereráknak csak három fázisa van.) Viszonylag jól kezelhetőek a nyirokcsomót támadó daganatos megbetegedések is.