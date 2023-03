Panaszkönyv: Csak a legolcsóbb gyógyszert támogatja az állam?

Tisztelt Szerkesztőség!

Régi olvasójuk vagyok, ezért is fordultam Önökhöz. 78 éves rokkantnyugdíjasként (mozgáskorlátozott-igazolvánnyal is rendelkezem) évek óta két bottal járok. Emellett szívbeteg is vagyok, gépecskével élek több éve. Az orvosságokat, melyeket tartósan kell szednem, a kardiológusom írta elő, és mondanom sem kell, hogy megváltoztatni vagy pótolni mással nem lehet őket. Az a kérdésem, hogy miért nem kapok a betegbiztosítótól vissza a gyógyszerek árából? A nyugdíjam 380 euró 35 év után.

Kedves Olvasónk!

A nyugdíja alapján Önnek mindenképp jár a hozzájárulás. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint azoknak a nyugdíjasoknak és tartós egészségkárosodással élőknek, akiknek a havi jövedelme nem éri el a 726,60 eurót, és nem alkalmazottak vagy vállalkozók, már a gyógyszertárban elengedik a betegek által fizetendő részt. Ez viszont csak a legolcsóbb, elérhető készítményekre, termékekre vonatkozik. Ha a jogosultak egy drágább készítményt váltanak ki, a hozzájárulás összegéből levonják a legolcsóbb hasonló gyógyszer vagy egyéb gyógyászati eszköz értékét.

Nem tudjuk, hogy Ön milyen gyógyszereket vált ki, hogy mindegyikből a legolcsóbbat írta-e elő az orvosa, vagy ajánlotta a gyógyszerésze. Akárhogy is, a törvény által meghatározott részt biztosan levonják a patikában. Ugyanígy egyre kevesebb az olyan gyógyszer, melyeknek az árához semmit sem kell hozzáfizetni – tény viszont, hogy akinél bevált egy eredeti gyógyszer, annál nem biztos, hogy az olcsóbb generikum is ugyanazt a hatást fogja kiváltani. A generikum ugyanis mindig az új fejlesztés eredményeként gyártott gyógyszer szabadalmi idejének lejárta után gyártott és törzskönyvezett másolat, vagyis az eredeti gyógyszerrel azonos hatóanyagú készítmény.

A generikus gyógyszerek majdnem pontos másolatai az eredetinek. Hatóanyaguk molekulárisan és mennyiségileg is ugyanaz, gyógyszerformájuk is megegyezik, de terápiás hatásuk nem teljesen azonos. Az engedélyezett különbségeket törvények szabályozzák, és biológiai egyenértékűségi vizsgálattal ellenőrzik. Előnyük, hogy olcsóbbak, mint az eredeti gyógyszer, és mivel az eredeti gyártó már elvégezte a szükséges hatástani vizsgálatokat, a generikus készítmények alkalmazása során nem kell számítani semmi olyan mellékhatásra, melyről ne lenne előzetes tudomásunk.

A szlovák törvény abból indul ki, hogy a rászorulók keressék mindenből a legolcsóbbat – és ezekhez járul hozzá az állam. Azt ajánljuk, az orvosával beszélje meg, tud-e valamelyik gyógyszere helyett olcsóbb generikumot ajánlani. Ha igen, akkor a biztosító minden negyedév végén készít elszámolást, és küldi el a visszatérítendő összeget a számlájára.

