Sorsok a VASÁRNAPBAN: Lesz Zsókának új kerekesszéke?

„Gyerák Zsóka vagyok, 2. osztályos. Családommal Pozsonyeperjesen lakom. 2012 karácsonya előtt születtem ikerterhességből. Sajnos, nekem kevés oxigén jutott, így mozgáskorlátozott lettem, és a látásom is nagyon sérült. Szeretek iskolába járni, szeretek olvasni, ezért szükségem lenne egy speciális hordozható nagyítógépre, hogy iskolában és otthon is tudjak olvasni. Így az iskolában is teljes értékű tanuló lehetek.”