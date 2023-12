Látástól vakulásig: két látássérült férfi rendkívüli története

Az irodalom mint mentőöv

Mindkét férfi életében fontos szerepe van az irodalomnak. Róbert olvas és ír. Péter rendhagyó irodalomórákat tart, és hangoskönyvek készítésében vesz részt. „Az adott helyzetből kell kihozni a legtöbbet. Nyilván vannak nehéz napok, de igyekszem keresni a lehetőségeket, hogy mit tudnék csinálni, mi az, amire másnak is szüksége lehet abból a tudásból, amit én nyújtani tudok. A Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesületével rendhagyó irodalomórákat tartunk, illetve hangoskönyveket készítünk. Ennek szlovákiai vonatkozása is van, ugyanis a dunamocsi származású Lajos András színművész jár velünk ezekre az órákra előadni, ő olvas fel. Az alelnökünk angoltanár, így egy kicsit ez a nyelv is megjelenik az órákon. Ha pedig minden jól megy, hamarosan Szlovákiában is tartunk majd ilyen órákat.”

Róbertnek három könyve jelent meg. Novelláit, humoros és szatirikus történeteit internetes blogján teszi közzé. Utolsó harapás című regényét lapunk folytatásosan közölte. Most az írás háttérbe szorul nála, inkább olvas. „Egy felolvasóprogrammal olvastatok fel. Hangoskönyveket nem igazán hallgatok, mert azok már interpretálva adják át a könyveket. Én jobban élvezem, ha magam értelmezen a történetet. Eltereli a figyelmem, ha színész olvas fel. Ráadásul a felolvasás sokszor lassú nekem, a számítógépes felolvasást is felgyorsítom. Így tudom a leginkább imitálni az időszakot, amikor még valóban olvastam. Regényeket, ismeretterjesztő könyveket, gazdaságtant, thrillert... Tényleg rengeteget olvasok, listát is vezetek róla. Ebben az évben 128 könyvnél járok. Az írást elhanyagoltam mostanság. Ha írok is valamit, azt sokszor kitörlöm, mert nem tetszik. El van kezdve három regényem… De most valahogy motiválatlan vagyok. Pedig az Utolsó harapásra rengeteg pozitív visszajelzést kaptam.”