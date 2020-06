Nosztalgiamozi a VASÁRNAPBAN Rudolf Hrušínskýval

Még az Úr is azt akarta, hogy színész legyen. Vándorkomédiások voltak a nagyszülei, a szülei. Édesanyja, vele a hasában csak akkor jött le a világot jelentő deszkákról, amikor már komoly szülési fájdalmai voltak.

Nem is jutott messzire. A kórházról lekésett. Rudolf Hrušínský egy dél-csehországi falucskában jött a világra 1920. október 17-én. Közel a színpadhoz. A kulisszák mögött. És ahogy beszélni kezdett, már a közönség is hallhatta. Élete hetvenhárom évéből hetvenet biztosan a színház töltött ki. Bár volt más is, nem csak színész. De csak úgy közben. Például taxisofőr, a tiltás éveiben. Vagy parlamenti képviselő, a rendszerváltás idején. Ha pedig kikapcsolódásra vágyott, akkor naphosszat ült a víz mellett, a nagy halra várva.

Kik ismerték Rudolf Böhmként? Miért tanácsolták el a gimnáziumból? Mi mindennel kellett megküzdenie? Mi mentette meg őt a németektől? Miért nem vehette át a spanyolországi díját? Milyen filmekben játszott? Milyen magyar filmjei vannak? Milyennek látta őt a fia? Milyen üzenetet hagyott a feleségének?

