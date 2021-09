Már kapható a Vasárnap legújabb száma!

TOVÁBBRA IS változatos témák: Tartalma minden szlovákiai magyar családot érint, kiszolgál

* Találkozások, háztartások, könyvek, hetek, avagy Mennyi jó is történhet egy hét alatt?

* Szotyolázó: 5 tipp, ha nem tudsz csalódni

* Téma: Egymást üldöző bűnüldözők? Ejtett vádak, kizárt újságírók. Kinek az érdekét szolgálják Maroš Žilinka főügyész meglepő húzásai?

* Falukép: Csucsom

* Ami foglalkoztat: Mi az a dark (sötét) turizmus? Miért vágynak az emberek veszélyes, borzongató helyekre?

* Tánc: Budapesten lépett közönség elé a Raszputyin címszerepében a zseniális Szergej Polunyin, aki többször is porig rombolta imidzsét

* Napló: Liszka József – Varese, 2017

* Tehetségeink: Az érsekújvári Nagy Marika és Kis Tamás standard táncok versenyeiben az elmúlt években a legjobbak közé táncolták magukat

* Sport: Akik igent mondtak az életre, majd akaraterőből jelesre vizsgáztak. A XVI. Nyári Paralimpia nevekben és számokban

* Életmód: Az őszi bőrápolás fontossága, konkrét, gyakorlati jó tanácsokkal is szolgálva

* Vasárnapi asztalon padlizsános zöldségleves, szalonnás csirkepörkölt túrós csuszával, serpenyős csilis sertésszelet, padlizsán cordon bleu, szilvás tejpite

* Mit főzzek? Kukoricaszezonban: sajtos-kukoricás-húsos tészta, kukoricapuding, citromos kukoricadaratorta

* Huncutka arról, hogy még el sem kezdődött az iskola, már megint szünet van. Azt is elárulja, Ki a nyerő. No meg A hét rajzáról, versésől sem feledkezik meg, sőt egy nagyszerű játékra is invitál!

* Koperta: Havi kétszáz fix, Addig jár a korsó a kútra…, Nem az igazi, Ingyenes ellátás?, Emlékezem, Kedves Vasárnap!

* Keresztrejtvény, Félpercesek, Olvasóink SMS- és apróhirdetései, heti tv-műsor szeptember 24-ig

* Lelki fröccs: Első lépések

* Mit jósolnak a csillagok szeptember 21-ig?

+ VasárnapHáztartás melléklet 13 oldalon A hideg időkre való felkészülésről A tartalmából: * Készüljünk a hidegre * Hogyan tároljuk, hogy sokáig elálljon? * Elő a szőnyegekkel! * Műhely: Éjjeli lámpák újrahasznosításból. Egy régi Tesla meg egy VHS * Mit tehetünk az egerek ellen? * Ökotudat: Mi mindenre jó a szódabikarbóna?

