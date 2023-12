Diéták útvesztőjében

„A diéta kifejezés mára kicsit elhasználódott, és sokféle étrendet diétaként emlegetünk. Kilencvennapos, elválasztó, keto, paleo, vegán, mediterrán… rengeteg dologhoz kapcsoljuk mára azt, hogy diéta, pedig ezek sokkal inkább étkezési módok, mintsem diéták. Fontos különbséget tenni az orvosi értelemben vett diéta és az étkezési stílusok közt. Egészséges ember nem diétázik, hanem étkezik” – magyarázza az étkezési tanácsadó.



Orvosi étrendek



Orvos által előírt diétát kell tartanunk például akut esetekben, amikor múló állapotról van szó, és csak a szervezet helyreállásáig kell fenntartani a diétát (pl. epekő kialakulásánál, vakbélműtét után). Ezek egyszer véget érnek, viszont szigorú betartásuk elengedhetetlen a gyors, sikeres gyógyuláshoz. Bár diétának hívjuk, de az előbb említett időszakos diétától nagyban eltérnek azok a diéták, amiket életre szóló diagnózisoknál (pl. cukorbetegségnél, gluténintoleranciánál, tejallergiánál) ír elő az orvos. Az ilyen diagnózis az ember addigi étkezését teljesen más alapokra helyezi. Másként étkezik, mint a többség, amit neki és környezetének is meg kell tanulnia elfogadni és a gyakorlatban kivitelezni. Sokan küzdenek emésztési panaszokkal, hormonális gondokkal. Ezeket a problémákat az étkezés is segíthet irányba terelni. Az orvosi diétáknak fontos szerepe van különböző betegségek megelőzésében és kezelésében egyaránt. A diéta elsősorban az orvoslás eszköze, a szervezet megváltozott állapotához igazodó táplálkozást jelent.



Étrendtrendek és divatdiéták



Fogyást, zsírégetést, fiatalodást, egészséget ígérő diéták gombamód szaporodnak. Közös bennük, hogy amikor betörnek a köztudatba, hatalmas népszerűségnek örvendenek. Előírják, hogy mit szabad és mit tilos enni, sokszor egymásnak ellentmondva. A divatdiéták tiltólistáira felkerült már gyakorlatilag minden élelmiszerünk. Mit ehetünk? „Erre a kérdésre a táplálkozástudomány keresi a hiteles választ. Ez egy nagyon dinamikusan fejlődő tudományág. Rengeteg kísérlet és kutatás folyik étkezéssel kapcsolatban. Egyre többet tudunk meg arról, hogy egyes élelmiszerek hogyan hatnak az egészségünkre, és egyre többet értünk meg testünk működéséből. Az új felfedezések leegyszerűsítő tálalása azonban olykor megtévesztő következtetésekhez vezet. A folyamatosan megjelenő, újabb és újabb hírek, felfedezések zavart okozhatnak.

Sokan úgy érzhetik, bármennyire is igyekeznek egészségesen élni, mindig valamit rosszul csinálnak. Az étkezés személyes ügy. Nem nézhetjük a tudomány nagyítóján keresztül a tányérunkat. Amíg a kutatók végzik a munkájukat, a mi feladatunk legjobb tudásunk szerint a számunkra megfelelő ételekkel táplálni testünket. Mi itt, Dél-Szlovákiában értékes helyzetben vagyunk, hiszen itt minden beszerezhető az egészséges étkezéshez. Nagyszüleink azt ették, ami otthon volt, csak pár élelmiszert vásároltak boltban. Ma ez az arány drasztikusan megfordult. Szinte minden, amit megeszünk, boltban vásárolt élelmiszeripari termék. Ráadásul mi már gyakran nem is alapanyagokat szerzünk be, hanem kész, félkész ételeket. Az élelmiszeripar kényelmessé teszi számunkra az étkezést, és megkönnyíti a táplálkozást. A mi felelősségünk, hogy ezért a kényelemért ne fizessünk túl nagy árat. Az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett adatok, mint például az összetevők listája, származási hely, tápértékadatok segítenek nekünk kiválasztani a számunkra megfelelő termékeket” – tudjuk meg a szakembertől.