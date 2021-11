Piac a második emeleten

Egyik különlegessége például, hogy nem lehet készpénzzel fizetni. A kártyás fizetési mód kizárólagosságára felirat is felhívja a figyelmet. „Lassan termelünk, gyorsan fizetünk. Készpénz nélkül működünk, hogy Önök minél rövidebb idő alatt kifizethessék az árut. Köszönjük, hogy segít nekünk a modern, készpénzmentes vásárcsarnok tesztelésében” – olvasható szlovákul az információs táblán. Bár a vásárcsarnok kifejezés szerepeltetése erős túlzás a tíz-húsz standocska megnevezésére, a készpénzmentes fizetés ötlete egyáltalán nem az. Aki ezen a piacon vásárol, az máshol is leginkább kártyával fizet, és sokszor csak akkor megy piacra, ha előtte készpénzt vett ki a bankautomatából.

Későn kelők traktorai

De ki lehet az, aki képes ide felliftezni vagy -mozgólépcsőzni, egy bevásárlóközpontnak álcázott buszpályaudvar második emeletére? – teheti fel a kérdést bárki, és nyilván fel is teszi. Talán azok, akik a buszra várva szeretnék elütni az időt, hogy valamelyik környékbeli faluba hazacipelhessék az itt megvásárolt almát, répát vagy csalamádét? Aligha. Vagy talán azok, akik a környéken élnek, és ez esik nekik a legközelebb? Ez sem igazán valószínű, hiszen ők eddig is megvették valahol, amit megettek. Akkor talán azok, akik autójukkal beparkolnak az új Nivy parkolóházába, és miután kiplázázták magukat, még felfutnak ide termelői mézért vagy hokkaido tökért? Ki tudja. Az új pályaudvar épületében élelmiszerboltok is vannak, az olcsóbb és a drágább fajtából is, tehát ott is megvehető szinte minden, ami itt ezen a fenti piacocskán. Mégis sokan megfordulnak itt a piacnapokon.

A választ talán a piac nyitvatartási idejéből kaphatjuk meg legegyszerűbben. Szerdától vasárnapig tartanak a piacnapok, délelőtt tizenegy órától este hétig. Hoppá. A hagyományos piacokra reggel érdemes járni, délben vagy kora délután a legtöbb árus összepakolt, este pedig a kofa már otthon készítgeti a másnapi árut, hiszen korán kel, korán indul. Ezek itt más életritmust követnek, a belvárosi emberek életritmusát. Ide olyan emberek járnak (majd) vásárolni, akik későn kelnek, még később szánják rá magukat, hogy elinduljanak valahová, ha pedig idejük marad piacos nézelődésre, inkább már csak estefelé, mondjuk, a gyerekekkel. Ők ide nyilván nagyon szívesen járnak majd, hiszen a piac mellett üvegajtó nyílik a bevásárlóközpont (elnézést, buszpályaudvar) tetőtéri játszóterére. Csúszda, trambulin, mászókák, kilátás meg egyebek. Így már minden érthető. Fel van ez építve, ki van ez gondolva. Valaki kigondolta azt is, hogy az épületben veterán traktorok parkoljanak. Mellettük szalmabálák, csizmák meg egyéb vidéki hangulatú tárgyak. A traktorok egy modori magángyűjteményből származnak, és ki van írva, hogy nem szabad rájuk felmászni. A gyerekeket ez persze nem érdekli.

Homoktövis, csili, méz

De nézzük, milyen standokból áll a főváros legújabb piaca, mely a Nivy esetében a táplálkozásért felelős emeleten kapott helyet, a kávézók és a kész ételeket kínáló ablakok szomszédságában. A legtöbb asztal picike, méteres hosszúságú, és valami különleges apróságot árul. Exkluzív rumok, szörpök, gyümölcsteák, knédlik és gombócok sorakoznak egymás mellett. Gusztusos és felkészült a savanyúságfelelős kínálata, sorakoznak is az érdeklődők. Tardoskedd aranya (Tvrdošovské Zlato) – olvasható a szemközti asztal felett, erre pedig felkaptuk a fejünket. Homoktövissel foglalkoznak, kapható az ismert bogyólé, homoktövismag-olaj, homoktövistea, -szörp és egyéb termékek, minden nagyon egészséges, a homoktövist sokan csodanövénynek tartják.

Egy másik érdekesség a Čípoš Laci standja. Az érsekújvári vállalkozás csilipaprikából készült termékeket gyárt és forgalmaz, a csiliesszenciától a csiliolajon és csililekváron keresztül egészen a csípős csabai kolbászig. A klasszikus piacokon megszokott hatalmas árcédulák mondjuk hiányoznak picikét, a legtöbb standhoz nagyon közel kell menni, hogy kinyomozzuk az árakat, itt-ott rá is kell kérdezni. Nem csak kell, hanem érdemes is, hiszen nyilván nem lesznek alacsonyabbak, mint egyéb piacokon, de ugye ez itt nem is arról szól, hogy olcsó legyen, hanem arról, hogy itt van, a főváros közepén, egy új bevásárlóközpont (elnézést, buszpályaudvar) második emeletén, ahol meg is tudják fizetni. Összehasonlításképp: termelői vegyes virágméz a Zsitva mentéről, 9 euró, az akác- és a hársméz már 10 euró felett van, de akad olyan különlegesség is, mint a málnaméz, amely már 13 euróért hazavihető. Repce- és mézontófűmézet szintén találhatunk itt, és még csak a hétdecis kiszerelésnél tartunk, s nem jutottunk el az apróbb üvegekbe pakolt különlegességekig.

Ingyen zöldség, munkáért

A piac kínálatának tehát első látásra több köze van az ajándékozáshoz vagy a csúcsgasztronómiához, mint a népélelmezéshez. A sor elején egy kellemes kivétel, a zöldségesrészleget egy terebélyesebb stand képviseli, a Vegget nevű őstermelői csapat, Pozsonyszőlősről (Vajnory). Hatalmas rekeszeikben kétféle alma, jó sok hokkaido tök, és megtalálható náluk a pézsmatök térhódításával háttérbe szorult hagyományos sütni való, szürke héjú úri tök is. Szerdától vasárnapig vannak itt, mondja a hölgy, és átnyújt egy prospektust. És mi történik hétfőtől szerdáig? – kérdezem félve. Azokon a napokon el lehet jönni a farmunkra dolgozni – mondja mosolyogva. És tényleg, a prospektus szerint tényleg van egy ilyen lehetőség. Internetes oldaluk megdöbbentő alapossággal tájékoztat az aktuális kínálatról, amelyből az internetes bolton keresztül is rendelhetünk idényzöldségeket, fűszernövényeket, egyebeket. Van kétfajta cékla (vörös és fehér), kétfajta cikória, patisszon, Honeynut sütőtök, friss oregánó, citromfű, mángold, de aki görögdinnyelé-koncentrátumot rendelne, az sem fog csalódni. Tévednek azok is, akik azt hiszik, nincs a kínálatban citromos bazsalikommal ízesített himalájai só, fermentált cukkini vagy palackozott paradicsomleves. Mindennek van ára is, igen, de ami a legmegdöbbentőbb, hogy ezekhez a termékekhez ingyen is hozzájuthat, aki igénybe veszi a farm Fitfarming nevű szolgáltatását. Erről beszélt kérdésünkre az eladó hölgy is, amikor a piacmentes napokon kerti munkára invitált. Kialakítottak ugyanis egy modellt, melynek lényege, hogy a mozogni vágyó városlakók a konditerem helyett inkább a zöldségültetvényekre menjenek mozogni. Belépőt sem kell fizetniük, munkájukért viszont cserébe terményeket kapnak. A farm tulajdonosai munkaerőt kapnak, az érdeklődők mozgási lehetőséget és zöldséget, a vásárlók pedig termékeket, tehát mindenki nyer az ügyön (talán a konditermek kivételével).

Pult alatti pályaudvar

Visszatérve a buszpályaudvar piacához: több hét leforgása alatt több alkalommal is meglátogattuk, a standok közül általában csak tíz-tizenhárom tarthatott nyitva, néha több, néha kevesebb. Egy információs tábla szerint további árusokat keresnek. Olyan termelők vagy eladók jelentkezését várják, akik „maguk is megvennék, amit árulnak. A minőség ne legyen pult alatti áru” – zárul a felhívás.

Aki tehát rendszeresen várakozik az új Nivyben a buszára, érdemes szétnéznie ezen a piackezdeményen is, hiszen ha most ugyan nem talál semmi érdekeset, az nem jelenti azt, hogy fél év múlva sem fog. Szimpatikus kezdeményezés, hogy a szédületes mennyiségű, több emeletnyi bolt közt helyet találtak néhány kistermelőnek is, viszont aligha kompenzálja a tényt, hogy a főváros legnagyobb buszpályaudvarát egy gigantikus beruházás eredményeképp egy hatalmas bevásárlóközpont sötét pincéjébe rejtették.

