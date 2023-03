Grendel Lajos - az író, aki tükröt tartott a (cseh)szlovákiai magyaroknak

Ki a jó magyar?

Grendel nemcsak próza-, hanem közírónak is remek volt, nem egy esetben profetikus megállapításokat tett az általa Abszurdisztánnak nevezett Közép-Európáról. Amikor nem sokkal a rendszerváltás után Kassán részt vett egy Márai-konferencián, csalódottan állapította meg, hogy milyen kevesen jöttek össze, valószínűleg azért, mert „akik bombasztikus semmitmondásból és verbális nemzetmentésből élnek”, azok az ilyen szakmai konferenciákon nem élhetik ki „dagályos nemzeti retorikájukat”.

„Itt továbbra is az a jó magyar ember, aki ezt minél hangosabban, lehetőleg teli torokból üvölti. Budapesten is inkább így tetszünk. A felvidéki magyar úgy hiteles, ha kacagányban, indulatoktól dagadva, hatalmas buzogánnyal döngeti Versailles kapuit. Aki nem ezt teszi, az rossz vagy legalábbis híg magyar.”

Egy másik esszéjében pedig úgy fogalmazott: „Úri társaságban, szerencsére, ma nem sikk nacionalistának, antiszemitának, fajgyűlölőnek lenni. Ezt Közép-Európában is egyre többen felismerik, még ha a nemzeti fundamentalizmus szájtépő, ripacskodó szószólóinak sok híve is van errefelé.”

Grendel bátorsága, szókimondása, intellektuális szabadsága sokakat irritált, ő ugyanis – a szlovákiai magyar értelmiség zömével ellentétben – semmilyen ideológiai kórusba nem állt be, jobbra is, balra is élesen beszólt, és kíméletlenül ostorozta a kispolgári mentalitást, tükröt tartva a dilettánsoknak, a félművelt törtetőknek, az önjelölt váteszeknek.

A szlovákiai magyarok zömének nem Márai Sándor kell, hanem mítoszok kellenek és führerek - írta Grendel.

"Most látjuk, mennyire hiányzik a művelt magyar polgárság. Megdöbbent, hogy a szólásszabadság eljöttével mennyi ősbutaság, intolerancia, konzervativizmus és bornírtság tenyészik újra közöttünk.” Nehéz dolog, tette hozzá máshol, „a kommunista diktatúrákból örökölt reflexekkel jogállamot építeni.”

Azóta sincs még csak hasonló kaliberű közírója sem a szlovákiai magyarságnak.