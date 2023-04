"Sziszegve se szolgálok aljas, nyomorító hatalmakat"

József Attila apja, a több nyelven (románul, magyarul, németül, szerbül és szlovákul is) beszélő József Áron a családi hiedelemmel ellentétben nem Amerikába emigrált, hanem visszament Romániába, és szappanfőzőmesterként dolgozott Craiovában. Másodszor is megnősült, abból a házasságából egy gyermeke született, aki gyermekparalízis következtében súlyos mozgássérült lett. József Áron két héttel fia halála előtt, 1937 novemberében hunyt el Temesváron, ismerősei szerint „iszonyú szegénységben”.

„Meghalt »Eszti néni«, József Attila nagynénje a Mária Valéria-telepen” – írta 1941-ben a Népszava. József Attila apai nagynénje, Klier Eszter (születési nevén Eszter Iosifu) egy budapesti szegénynegyedben élt, nyomorúságos körülmények között, egyetlen vagyontárgya egy párna volt, de a haláláról beszámoló cikkíró szerint az is „elrohadt”. Ingyentejért ment, amikor elütötte a villamos.

Anton Strakát, Csehszlovákia budapesti kultúrattaséját, aki a stószi fenyvesekbe költöztette volna József Attilát, 1941-ben prágai lakásáról hurcolta el a Gestapo, s végül 1945-ben hunyt el koncentrációs táborban, Bergen-Belsenben.

József Attila szerelme, Kozmutza Flóra gyógypedagógus 1939-ben férjhez ment Illyés Gyula költőhöz, egy lánygyermekük született. Flóra lett a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola első nő tanára, majd a pszichológia tanszék vezetője, végül az intézmény főigazgatója. 1995-ben, 89 évesen hunyt el Budapesten.

József Attila idősebb nővére, József Jolán 15 évesen férjhez ment Pászti Elemér tornászbajnokhoz (az 1912-es stockholmi olimpia ezüstérmeséhez!), de három évvel később elvált, és Makai Ödön zsidó származású ügyvéd felesége lett. Mivel az előkelő Makai család nem nézte volna jó szemmel a társadalmi osztálykülönbséget, ezért Jolán fiumei menekültként, Lippe Lucie álnéven lett bemutatva nekik. Gyermekük nem született, aminek Czeizel Endre szerint Jolán – egy korábbi nemi betegség szövődményeként kialakuló – meddősége lehetett az oka. Újra elvált, harmadszor is férjhez ment (egy nála öt évvel fiatalabb újságíróhoz, Bányai Lászlóhoz), de kicsapongó életvitele, szerencsejáték-függősége és adóssághalmozásai miatt ez a kapcsolata is megromlott (öccséhez hasonlóan Jolán is szenvedélyes kártyajátékos volt). Újra elvált, negyedszer is férjhez ment (egy tanárhoz).