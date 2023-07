ASMR? Miért jó ez nekem?

De miért jó ez nekem?

Mielőtt rátérünk az ASMR típusainak ismertetésére, válaszoljunk meg egy kérdést, mely minden bizonnyal égeti már sok olvasó nyelvét: Mégis mi értelme van ennek az egésznek? Ez nem ilyen „fétisdolog”?

Kissé intim jellege miatt az ASMR-t gyakran azonosítják a pornóval, ám teljesen helytelenül. Természetesen léteznek erotikus jellegű, szuggesztív ASMR-tartalmak, ez azonban elmondható szinte minden médiaformáról, amit az interneten találunk. Az ASMR alapvetően nem erotikus jellegű, hanem inkább a lelki békét elősegítő, a testet relaxált állapotba helyező élmény, melyet bizonyos nyugati orvosok újabban előszeretettel ajánlanak szorongó és görcsös pácienseknek is. Amellett ugyanis, hogy az ASMR képes konkrét értelemben megnyugtatni az idegeinket, még a mentális egészségünkön is javíthat. Az ASMR-alkotók rendszerint szokatlanul kedvesek és körültekintőek videóikban, így általuk akár a magányosabb estéken vagy utazásokon is úgy érezhetjük, hogy a videó 20 perces időtartamára valaki gondoskodik rólunk. Vagy az is lehet, hogy éppen otthonról dolgozunk, és vágyunk egy kávézó délutáni, csendes atmoszférájára; jó hír, az ASMR ezt is elő tudja varázsolni! Viszont nem szégyen az sem, ha pusztán a bizsergető érzés miatt nézzük ezeket a tartalmakat; ennek tényleg semmi köze a fétisekhez, ez olyan jelenség, melyet sokan gyerekkorunk óta üldözünk, amióta először rajzoltak a hátunkra térképet az óvodában, vagy amióta először túrtak bele gyengéden a hajunkba egy orvosi ellenőrzés során. Az ASMR önmagunkkal való törődés, amiben semmi szégyenletes nincs.

Az ASMR típusai

Mit tegyen tehát az, aki kipróbálná az ASMR-t? Nos, elsősorban keressünk egy videómegosztót: a YouTube vagy a TikTok tökéletesen megfelel erre a célra, de jó eséllyel minden platformon találunk ASMR-t. A legtöbb ezek közül tradicionális, gyengéd ASMR lesz (slow vagy soft jelzőkkel ellátva), ha azonban kissé intenzívebb stimulációra vágyunk, akkor megpróbálkozhatunk a keményebb (fast, aggressive) ASMR-ral is. Ez korántsem annyira durva, mint a neve sejteti, egyszerűen csak minden gyorsabban történik benne, a lassúság ugyanis bizonyos embereket idegesít, és így pont az ellenkezőjét váltja ki a relaxációnak. Ami a triggereket illeti, találhatunk videókat, melyek csupán tárgyak hangjait tartalmazzák (trigger assortment), de különféle szerepjátékokat (roleplay) is, ahol a videós eljátszik nekünk valamiféle szituációt, például ő a fodrászunk, vagy a barátunk egy hangulatos buliban. Ha úgy érezzük, nyitottak vagyunk a hangokra, ám az emberi tényezőt szívünk szerint mellőznénk, akkor találhatunk olyan videókat is, melyekben a tárgyaké a főszerep, vagy nézhetünk nem szándékos (unintentional) ASMR-t, ami nagyrészt az eső vagy különféle tevékenységek (festés, barkácsolás) eredendően megnyugtató hangzását közvetíti.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az ASMR nem helyettesíti sem az orvost, sem pedig a pszichológust, csupán pillanatnyi megnyugvást és relaxációt képes előidézni. A komoly lelki problémákkal forduljunk szakemberhez!