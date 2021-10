5 tipp, ha fogytán az energia

Úgy tűnik, mostanában nemcsak az energiaárak emelkedésének lehetünk tanúi, hanem embertársaink energiájának csökkentését is megfigyeljük. Ha pedig saját házunk táján is megjelenik ez a fajta fordított arányosság, az már tényleg nem tréfa. A következő tippek által úgy villanyozódhatunk fel, hogy az cseppet se legyen gáz.

Úgy tűnik, mostanában nemcsak az energiaárak emelkedésének lehetünk tanúi, hanem embertársaink energiájának csökkentését is megfigyeljük. Ha pedig saját házunk táján is megjelenik ez a fajta fordított arányosság, az már tényleg nem tréfa. A következő tippek által úgy villanyozódhatunk fel, hogy az cseppet se legyen gáz.

1. Tegyük magunkat takarékra! Lássuk be, hogy az utóbbi időszakban nem jól gazdálkodtunk a ránk bízott energiával. Fogmosás közben nem zártuk el a vízcsapot, nem fagyasztottuk le a maradék húslevest rizottóalaplének, ha pedig fáztunk otthon a 17 fokban, könnyelműen feljebb kapcsoltuk a fűtést ahelyett, hogy a három vastag pulóverre felvettünk volna még egy negyediket. Most meg pislogunk, hogy emelkednek az energiaárak. Ideje visszavenni picikét.

2. Csináljuk máshogy. Meglepő kihívásokra meglepő válaszokat kell adni, tartja a szamojéd bölcsesség. A mindennapok nyelvére lefordítva ez úgy működhet, hogy változtatunk a megszokott módszereinken, tágítva alkalmazkodóképességünk határait. A reggeli kávéba cukor helyett tehetünk például sót, a lépcsőházban a szomszédoknak reggel kívánhatunk nyugodtan jó estét, ha pedig tízkor hív a főnök, hogy miért nem mentünk be munkába, mondjuk azt, hogy van otthon is dolgunk éppen elég, és ha neki annyi ideje van, hogy ilyenek miatt képes hívogatni, akkor ide is jöhet épp, legalább mozog egy kicsit. Először nyilván furcsa lesz, de be fogjuk látni, hogy más út nincs, hiszen aki mindig mindent ugyanúgy csinál, az ne lepődjön meg, ha ugyanazt az eredményt kapja.

3. Igyunk energiaitalt. Az ember megveszi (vagyis ez az energia sincs ingyen), megissza, aztán hirtelen erőre kap, és végzi a dolgát, amíg ki nem merül megint. Akkor aztán felszisszent egy másik energiaitalt, és zakatol tovább, építve a boldogabb jövőt. Nem is csoda, hiszen a legtöbb energiaital tartalmaz taurint, niacint, guaranát, ciano-kobalamint, piridoxint, pantoténsavat, riboflavint, koffeint és ginszenget is. Mindebből már sejthető, hogy az energiaital fogyasztása nem ajánlott szoptatós és várandós anyukáknak, szívbetegeknek, koffeinérzékenyeknek és gyerekeknek sem. Ha viszont sok energiaitalt fogyasztunk, ne dobjuk ki az üres pléhdobozokat, hanem készítsünk belőlük házilag napkollektort, mert azzal is csökkenthetjük a fűtésszámlát.

4. Gyújtsunk gyertyát. Aki gyertyát gyújt, meghitt hangulatot teremt. Sokan viszont annyira modern körülmények közt élnek, hogy már a gyertyájuk is elemre vagy villanyáramra működik, így nem is tartanak otthon gyertyát vagy mécsest. Nekik pótmegoldásként azt ajánljuk, hogy nézzék meg az interneten Zámbó Jimmytől a klipet, amelyben az énekes egy olyan zongorán játszik, amelyen nem égnek a gyertyák. Aztán bejön egy fiatal hölgy, és meggyújtja őket. A dal címe: Még nem veszíthetek.

5. Rendeljük meg a Vasárnapot! Micimackó, miért van mindenhol ilyen hideg és sötét? – kérdezte Malacka egy vészjóslóan borús kedden. Nem tudom, de engem is érdekel – vallotta be egyhangúan Micimackó. Talán már a mesében is letekerték a fűtést, lekapcsolták a villanyt – tette hozzá. És akkor most mihez kezdünk? – folytatta ijedten Malacka. Micimackó először úgy tett, mintha semmi nem jutna eszébe, aztán a fejéhez kapott. Szerintem rendeljük meg a Vasárnapot! Malacka elégedetten ült vissza a nagy kék fotelbe. Jó ötlet, Micimackó!

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2021/43. számában jelent meg!

Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacene