Karantén és kalória. Tökmag meg kesu

Ezek? Konzervek. Kutyatáp a Samunak, nagyon fogja szeretni. Azért a cipősszekrényben, hogy ne legyen láb alatt. Az jó, ha nagy, minél nagyobb, annál olcsóbb. Ez meg ráadásul 100% hús, ilyet ritkán kapni. Prémium kategória. Azért hat, mert annyi van egy csomagolásban. Hatszor ezerkétszáz gramm, kitart egy ideig.

Hát nem tudom, mikor, de nem most vettem, tán még tavaly. Azért fölbontatlan, mert spórolok vele. Ha megszorulnánk, ezt kapja.

Nem az egészet, ez világos: felbontasz egy konzervet, látod, ezzel a kis füllel, és mondjuk a harmadát. A maradék megy a hűtőbe. Persze, két napig vígan eláll. Nem, a hűtő nem veszi be a szagát, ráadásul nincs szaga. Aszpikos.

Tökmag. Vehetsz belőle, vagy adhatok egész zacskóval, bontatlant, nagyon egészséges, kell a jó agyműködéshez.

Sokkal jobb, mint gyári müzliszeletet rágcsálni, azt ki tudja, mi mindennel rakják tele.

Kesudió. Ugyanazt tudja, mint a tökmag, csak finomabb. És nem sózott, látod, direkt olyat vettem, ami nem sós. Hát negyed kiló. Szokott lenni 200 grammos is, ez most 250-es, XXL méret, direkt így árulják. Mazsola. Nem sorolom, ezeregy jó tulajdonsága van. És vedd például azt, ha keverék müzlit vennék, amiből persze ezeket szépen kihagyják, akkor még tejjel is le kéne öntenem, kavargatnom, eleve csak kint ehetném, a konyhában, ez meg így kéznél van. Csillapítja az étvágyat.