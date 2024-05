Hujber Ferenc: „Mindenkitől bocsánatot kértem”

„Nem kértem, hogy befogadjon a város. Kapcsolatokat sem építettem helybeliekkel. London nem is angol. Multikulturális város. Ráadásul mi olyan részen lakunk a második feleségemmel és a közös fiunkkal, ahol főleg indiaiak és feketék élnek. Fehér emberrel, aki angol, arrafelé nem nagyon találkozunk. De ott megtanulod, hogy egymásnak vagytok. Mi magyarul beszélünk egymás közt, sokáig a magyar tévécsatornákon lógtunk. Időbe telt, míg kimondtuk, hogy ha már ennyire szabadon élünk, akkor angol nyelvű filmeket, angol csatornákat nézzünk. Szép lassan le is szoktunk a magyar televízióról, hogy erősebben kötődjünk az angliai közeghez. A nyelvet úgy megtanultam már, hogy tudnék forgatni angolul. De nem jelentkeztem be egyetlen kinti ügynökségnél sem. Oka van. A Covid mindent elsöpört. Egyszerűen lehetetlen volt személyesen találkozni bárkivel. Most már mehetnék, de itthon vagyok, Budapesten. Szeretném, ha itt lenne stabil életem, hátországom. Az egzisztenciámat kell most újra megteremtenem. Ha ez mind meglesz, innen már elkezdhetek dolgozni külföldi produkciókban is. Vannak terveim, de még nem szeretném felfedni őket. A nálunk forgó külföldi filmekbe egyelőre nincs semmiféle betagozódásom.”

Most Ray Cooney Rossz pénz nem vész el című burleszkjében, a Bánfalvy Stúdió produkciójában játszik egy hirtelen meggazdagodott könyvelőt.

„Horváth Csaba, a darab rendezője többször felhívott Londonban. Kérte, hogy ha itthon leszek, beszéljünk egy esetleges folytatásról. Hazajöttem, letettem a füvet, és az összes korábban elkövetett bűnöm hirtelen rám szakadt. Mentálisan nagyon rosszul lettem. Itthoni szakembertől kértem segítséget, hogy felépüljek. Kint erre nem is lett volna pénzem. Közben beszéltem Csabával, és kiderült, hogy éppen új darabra készülnek, egy fergeteges vígjátékra. Először csak annyit mondott, hogy olvassam el. Aztán hazavittem az első felvonást, megtanulni a szöveget. Két hét múlva előadtam Csabának. Tesztüzemmód volt. Hosszas beszélgetések következtek. Nagyon pontos szabályokat fektettünk le. »Feri, itt teljes egészében megváltozott minden ‒ mondta Csaba ‒, nincs már az, hogy mint a dúvad megbántasz valakit, aztán kilépsz a produkcióból. Ilyesmit már nem engedhetsz meg magadnak.« Satuba rakott. Erre volt szükségem. Mindent vállaltam, ami keretek közé szorít. Hivatalosan csak ezután kaptam felkérést a szerepre. A próbák során kiderült, hogy jól dolgozunk. Azóta óriási sikerrel megy az előadás.”

Új felesége és a kisfia még Londonban élnek. Ha csak teheti, kiutazik hozzájuk. A kísértéstől, hogy visszaesővé válik, nem tart.

„Az nem történhet meg. Még egyszer nem ronthatom el az életem. Nincs több újrakezdés. Tiszta lappal indultam. Mindenért, amit elkövettem, vállalom a felelősséget. Mindenkitől bocsánatot kértem, és már nem akarok újabb hibákat elkövetni. Azt szeretném, ha konszolidálódna a helyzet. Lelkileg nincs könnyű dolgom. Egyedül vagyok Budapesten. Minden reggel és este beszélek a feleségemmel telefonon, de így is trauma, hogy nem együtt ébredünk. Hogy nem látom a kisfiamat. Ha velük vagyok, az maga a mennyország. Újra meg újra hitet teszünk egymás mellett. A padlóról álltam fel, amikor ismét kimentem Londonba. Meg kellett gyászolnom az itthoni, zátonyra futott házasságomat. Mentálisan megborultam közben. Kötözködtem. Ahogy letettem a füvet, rám szakadt, hogy mit műveltem. Egyetlen másodpercig sem foglalkoztam azzal, hogy színész vagyok. Jött a gyerek, munkát kellett találnom. Kávéfőző voltam, felszolgáltam, óvó bácsinak tanultam. Meg kellett szabadulnom a függőségtől. Ma már teljesen tiszta vagyok. Nem a régi Hujber Feri, aki azzal állt elő, hogy színész volt. Nem tudom, nyílnak-e még előttem új kapuk. Bízom benne, hogy igen. Talán még tudják rólam, hogy jó színész vagyok. Reménykedem.”