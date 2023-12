HIV-pozitív gyerekek, utcán alvó emberek: beszámoló Ugandából

„A Health Initiatives Association (szabad fordításban: Egészségügyi Kezdeményezések Egyesülete) civil szervezet projektjén keresztül jutottam ki Afrikába. Ez a szervezet főleg HIV-pozitív gyermekekkel foglalkozik, akiknek a 90%-a árva. Az ő egészségügyi ellátásukat, oktatásukat segítik” – avat be Enikő ugandai látogatásának részleteibe.



Ez a játék ehető?

„Miután hazajöttem, elgondolkoztam azon, hogy itt, Európában mennyire önző életet élnek az emberek. Mindent túlhalmozunk. Ugandában sok-sok éhező kisgyereket láttam a földön fekve. Volt, hogy az ételt, ami kiesett a kezemből, felkapták, majd megették. Tíz évvel ezelőtt, az első látogatásomkor játékokat, építőkockákat vittem magammal a helyieknek ajándékba. Amikor azonban mindezt kiszórtam eléjük, értetlenül néztek rám. Felemelték a színes kockákat, majd megpróbálták azokat megenni.”



Méregdrága oktatás

Ugandában az oktatás drága mulatság, semmit sem kapnak ingyen a helybéli gyerekek. Pedig számukra a tanulás a nyomorból való kitörés lehetőségét jelenti. „Uganda brit gyarmat volt, ebből kifolyólag a kicsik csak akkor léphetnek be iskolába, ha van egyenruhájuk. Ezek a ruhák kb. 40 euróba kerülnek, ami a 290 eurós átlagbér mellett szinte megfizethetetlen kiadás. Ezenkívül kell, hogy legyenek saját füzeteik, írószereik, sőt seprűjük, mivel a bentlakásos iskolákban takarítani is tanítják őket. Az ilyen típusú oktatási intézményeknek az az előnye, hogy a megfelelő táplálék biztosított, illetve hogy ha a diákok hazalátogatnak, a családjuknak is átadhatnak valamit a tanultakból.”