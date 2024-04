Fel, cigányok!

1944. augusztus 2-ről 3-ra virradóra az auschwitzi tábor több ezer cigány lakóját gyilkolták meg. A tábornak nem volt magyarországi áldozata, hiszen a deportálás csak a nyilas hatalomátvétel – 1944. október 15. – után kezdődött. Csehszlovákiában viszont már 1939. március 2-án – tehát még a németbarát Cseh–Morva Protektorátus létrejötte előtt – úgy döntött a kormány, munkatáborokat létesítenek, hogy kiszűrjék a társadalomból a cigány csavargókat, koldusokat, munkakerülőket, de végül minden cigányt összegyűjtöttek, a csecsemőktől az aggastyánokig. A láger a Písek járásbeli Lety községben volt, itt elkobozták a cigányoktól a személyes tárgyaikat, kopaszra nyírták őket, és megtiltották nekik, hogy saját nyelvükön beszéljenek. Mindenkinek dolgoznia kellett, a nőknek és a gyerekeknek is. Mosakodási lehetőség nem volt, egészségügyi ellenőrzéseket nem tartottak. 1943-ban aztán elkezdődött a táborlakók deportálása Auschwitz-Birkenauba. A letyi koncentrációs tábort megsemmisítették, a fabarakkokat a kerítéslécekkel együtt felgyújtották, a láger területét fertőtlenítő klórmésszel hintették be. A cseh társadalom sokáig nem tudott arról, hogy a holokausztnak cigány áldozatai is voltak, s hogy a második világháborúban Csehország területén is működtek koncentrációs táborok, ahol nem német, hanem cseh szadista őrök fenyítették a foglyokat. A csehországi romák 90 százaléka nem élte túl a második világháborút. A téma nemcsak a kommunista diktatúra idején, hanem közvetlenül a rendszerváltás után is tabunak számított. Senki nem beszélt róla. A közvélemény Paul Polansky amerikai aktivista könyve nyomán szembesült először a roma holokauszttal. Polansky túlélőket is megszólaltatott, köztük olyan cigány nőt is, akinek hat gyermeke halt meg Letyben. A politikusok közül Václav Havel volt az első, aki ellátogatott az egykori láger helyszínére, ahol egy emlékművet is felavatott 1995-ben, orrfacsaró bűzben – a koncentrációs tábor helyén ugyanis sertéstelep működött, hét hektáron, 13 ezer disznóval.