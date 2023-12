Évértékelő: Magyarország, 2023 - Az elvesztegetett év

Idén Magyarországot a szomszédban dúló háború és a gazdasági válság fogta satuba. A magyar kormányzat, amely az orosz agresszió ellen harcoló Ukrajnát bírálja, mind kevésbé tűnik elszigeteltnek az európai színtéren, a legtöbb uniós államban érzékelhető egyfajta háborús fáradtság. Még a megkérdőjelezhetetlenül Kijev mellett álló Lengyelországban is kamionosok blokkolják a lengyel–ukrán határt, tiltakozva az EU-n kívüli ukrán fuvarozók konkurenciája ellen.

Az általános háborús bizonytalansági érzést Magyarországon is csak fokozta, hogy 2023-ban nem csak Ukrajnában dörögtek a fegyverek. A Hamász terrorszervezet izraeli támadása, gyerekek, nők, idősek, férfiak válogatás nélküli legyilkolása, majd ezt követően az izraeli válaszcsapás megrázó tapasztalat volt a konfliktus által közvetlenül nem érintett Magyarországon is.

Mindez tovább erősítette azt az érzést, hogy 2023-ban a világ kiszámíthatatlanabb; ugyanakkor a közhangulatot még a háborúknál is jobban meghatározta a gazdasági válság. Bár az év végére az infláció Magyarországon tíz százalék alá került, még így is messze a legmagasabb az Európai Unióban. A magyar gazdaság kifejezetten rossz bőrben van: 2023 harmadik negyedévében ugyan 0,9 százalékkal nőtt a gazdaság az előző negyedévhez képest, de még így is elmarad a tavaly esztendő hasonló időszakától. Várakozások szerint éves alapon alighanem 0,1 százalékkal csökkenhet a magyar gazdaság teljesítménye. E stagnálás miatt egyes elemzések szerint 2023 „elvesztegetett év” volt.

Mi pedig ehhez azt tehetjük hozzá, hogy erősen úgy tűnik: ha nincs uniós forrás, nincs növekedés. A magyar kormány ugyanis hosszú és kimerítő bokszmeccset vív az Európai Bizottsággal, amely jogállamisággal kapcsolatos kifogások miatt nem utalja a koronvírus-járvány utáni helyreállítási alap és a kohéziós források jelentős részét. December közepén végül Brüsszelből tízmilliárd euró felzárkóztatási támogatás kifizetéséről döntöttek, elismerve az igazságszolgáltatás reformjával kapcsolatos lépéseket – további húszmilliárd eurónyi uniós támogatás azonban még mindig hiányzik.

A szerző a konzervatív Válasz Online újságírója